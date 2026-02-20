Empresas estatales centrales de China amplían su inversión en investigación y desarrollo 

BEIJING, Las empresas de propiedad estatal administradas directamente por el Gobierno central de China intensificaron la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en 2025, como parte de los esfuerzos para avanzar en el desarrollo impulsado por la innovación, según datos del regulador de activos estatales del país.

Empresas estatales centrales de China elevan su inversión en I+D a 1.1 billones de yuanes en 2025. Foto: Internet-Xinhua

Su gasto en I+D alcanzó los 1,1 billones de yuanes (unos 158.510 millones de dólares) el año pasado, lo que marca el cuarto año consecutivo en que la inversión anual supera el umbral del billón de yuanes, de acuerdo con la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado.

Las cifras muestran que la intensidad de I+D, el porcentaje de los ingresos que se reinvierten en este campo, se situó en 2,86 por ciento en 2025.

Estas firmas estatales centrales emplearon a 1,44 millones de personas en I+D y han establecido 474 plataformas nacionales en dicho campo.

También han desempeñado un papel cada vez más importante en la promoción de la innovación colaborativa entre empresas, universidades e institutos de investigación, indicó la comisión.

Confirmado.net – Xinhua