Putin reafirma a Cuba que Rusia «siempre» estará a su lado

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró inaceptables las nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba al recibir en Moscú al ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este miércoles (18.02.2026) en el Kremlin al canciller cubano Bruno Rodríguez y reafirmó que su país «siempre» estará al lado de La Habana frente al bloqueo energético de Estados Unidos .

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cortó el flujo de petróleo venezolano a la isla tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas especiales estadounidenses.

«Siempre hemos estado al lado de Cuba en su lucha por la independencia y por el derecho a seguir su propio camino», afirmó Putin al recibir al canciller Bruno Rodríguez en el Kremlin.

«Es un período especial , con nuevas sanciones. Usted sabe lo que pensamos al respecto. No aceptamos nada parecido», añadió el líder ruso. Sin embargo Moscú aún no se ha comprometido públicamente a enviar combustible ni ningún otro tipo de ayuda.

«Me gustaría agradecer la solidaridad rusa expresada por el presidente y por el Gobierno ruso, por el ministro de Relaciones Exteriores, de manera firme y continua», respondió Rodríguez al presidente ruso. El canciller viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda para su país.

Confirmado.net – DW