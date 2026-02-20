Urgente!

Putin reafirma a Cuba que Rusia «siempre» estará a su lado
Empresas estatales centrales de China amplían su inversión en investigación y desarrollo 
Cursos vacacionales en Guayaquil al alza: fútbol, natación y karate son los más solicitados
Canciller de Alemania defiende limitar el uso de redes sociales
February 20, 2026

Putin reafirma a Cuba que Rusia «siempre» estará a su lado

  • febrero 19, 2026
  • 0
  • 109
  • 2 Min Read

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró inaceptables las nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba al recibir en Moscú al ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este miércoles (18.02.2026) en el Kremlin al canciller cubano Bruno Rodríguez y reafirmó que su país «siempre» estará al lado de La Habana frente al bloqueo energético de Estados Unidos .

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cortó el flujo de petróleo venezolano a la isla tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas especiales estadounidenses.

«Siempre hemos estado al lado de Cuba en su lucha por la independencia y por el derecho a seguir su propio camino», afirmó Putin al recibir al canciller Bruno Rodríguez en el Kremlin.

«Es un período especial , con nuevas sanciones. Usted sabe lo que pensamos al respecto. No aceptamos nada parecido», añadió el líder ruso. Sin embargo Moscú aún no se ha comprometido públicamente a enviar combustible ni ningún otro tipo de ayuda.

«Me gustaría agradecer la solidaridad rusa expresada por el presidente y por el Gobierno ruso, por el ministro de Relaciones Exteriores, de manera firme y continua», respondió Rodríguez al presidente ruso. El canciller viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda para su país.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024