Cursos vacacionales en Guayaquil al alza: fútbol, natación y karate son los más solicitados

El pasado lunes 26 de enero, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) inició el proceso de inscripción para los Cursos Vacacionales 2026.

Luisa Goncalvez iba de paso por los exteriores de la Piscina Olímpica Alberto Vallarino de Fedeguayas, José Mascote entre Vélez y Luque, cuando un enorme letrero que decía “inscripciones para vacacionales” llamó su atención.

La primera persona en la que pensó fue su hijo Ian, con discapacidad motora y que está próximo a salir de vacaciones de la escuela. Atravesó el portal y solicitó información sobre los requisitos para inscribir a Ian en el vacacional de natación.

Dentro, personal de Fedeguayas le detalló los precios y horarios disponibles. Y respecto a la discapacidad de su hijo, le solicitaron que se acercara con su niño para que fuera analizado por uno de los psicólogos de la institución y, de acuerdo con las evaluaciones, poder ser inscrito posteriormente. Luisa prometió volver al día siguiente con Ian.

Carla Soledispa, por su parte, quien estaba aguardando su turno en la fila, solicitó información sobre el vacacional de ajedrez para Mateo, su hijo. “Él juega mucho ajedrez, es hasta seleccionado en su colegio. Ahora que se acaban las clases estoy pensando inscribirlo en un vacacional para que no esté vago en la casa”, dijo Carla.

En 2025, cerca de 7.000 niños fueron inscritos y, en 2026, el primer módulo se desarrollará del 2 al 27 de marzo, mientras que el segundo del 24 de marzo al 24 de abril.

Dentro de los requisitos se debe presentar copia de la cédula del padre o madre y del niño o niña. Los puntos habilitados de inscripción son: Complejo de Piscinas Vallarino-Garay, Coliseo Voltaire Paladines Polo y Polideportivo Huancavilca, con horarios de atención de lunes a viernes de 08:00 a 17:00.

Deportes, precios y sedes

Piscinas Vallarino-Garay:

Disciplina Precio Natación Baby $ 67 / $ 55 Natación $ 42 / $ 34 Atletismo $ 32

Complejo 4 Mosqueteros:

Disciplina Precio Natación Baby $ 62 / 48 Natación $ 42 / $ 32 Fútbol $ 34 Boxeo $ 37 Karate $ 37 Colonia $ 65 Colonia + Natación $ 82 Clavados $ 40

Polideportivo Huancavilca:

Disciplina Precio Karate $ 37 Taekwondo $ 42 Baile Deportivo $ 42 Kickboxing $ 42 Ajedrez $ 32 Baloncesto $ 42 Boxeo $ 37 Colonia $ 65 Judo $ 32

Complejo Pancho Jiménez (Miraflores):

Disciplina Precio Gimnasia Rítmica $ 42 Tiro con Arco $ 42 Fútbol $ 34 Baloncesto $ 42 Patinaje de Velocidad $ 32

Ciudad deportiva Fedeguayas:

Disciplina Precio Fútbol $ 34 Tenis de Mesa $ 32 Escalada $ 32 Atletismo $ 32 Levantamiento de Pesas $ 32 Ciclismo $ 32 Ajedrez $ 32 Judo $ 32 Patinaje Artístico $ 42 Gimnasia Artística $ 52 Voleibol Sala $ 52 Lucha $ 32

Plaza Modelo Sport:

Disciplina Precio Pádel $ 42 Fútbol $ 34

Coliseo Voltair Paladines Polo:

Disciplina Precio Colonia $ 65

Fedeguayas no es la única alternativa de vacacionales en Guayaquil. El doctor Roberto Bitar, propietario de la academia de artes marciales Bidokán, señaló que la institución “tiene más de 30 años” y que prácticamente desde sus inicios ha desarrollado programas vacacionales.

Actualmente cuentan con dos sedes: una en Kennedy Norte y otra en Samborondón, junto al centro comercial Riocentro.

Según explicó, las reservas comenzaron hace casi un mes. “Desde finales de diciembre, principios de enero, los padres de familia que tuvieron en el vacacional a los niños ya llamaron a reservar turnos, a reservar cupos para este nuevo año”, indicó.

Hasta el momento, aseguró que tienen alrededor de 12 estudiantes inscritos, aunque en temporadas anteriores han superado los 30 participantes.

La propuesta está centrada en la enseñanza de defensa personal a través del Gracie Jiu-Jitsu, disciplina de origen brasileño.

Bitar recalcó que el objetivo no es preparar a los niños para competir, sino brindarles herramientas prácticas.

“En primer lugar, aprenden a defenderse. No es la finalidad enseñar un arte marcial para que hagan competencias. Es la defensa personal del día a día”, afirmó.

El instructor añadió que el programa busca ir más allá de la técnica. “También es un vehículo para inculcar en los chicos lo que es disciplina, orden, virtudes que les van a servir para toda la vida. Lejos de ser solamente un vacacional, es una escuela de vida”, expresó.

Y agregó: “Las técnicas de defensa tal vez, Dios no quiera, en algún momento tendrán que aplicarlas. Pero las virtudes y las buenas costumbres que se les inculcan es para todos los días y para toda su vida”.

El vacacional tiene una duración aproximada de dos meses y suele organizarse en dos módulos, que la mayoría de estudiantes cursa de forma consecutiva. El costo referencial es de $ 200 por ambos meses.

Las inscripciones directas se realizan de manera directa, ya sea acudiendo a las instalaciones o mediante contacto telefónico y mensajes de WhatsApp. “Las personas simplemente dejan su nombre, dejan su número y listo. El nombre del niño. Y arrancamos”, explicó.

La academia recibe a niños desde los 5 años hasta jóvenes de 16. Bitar destacó que muchos de los alumnos que ingresan durante el vacacional continúan entrenando el resto del año.

“Los papás se dan cuenta de lo que enseñamos y quedan tan satisfechos que dicen: no, yo no quiero que mi hijo salga de aquí”, comentó.

Incluso señaló que hay estudiantes que iniciaron en un curso vacacional siendo pequeños y hoy ya son adultos, e incluso existen segundas y terceras generaciones dentro de la institución. (I)

