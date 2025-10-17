Urgente!

El oro toca nuevos máximos, cerca de los 4.400 dólares
¿Cómo están los precios en los mercados de Guayaquil tras el prologando paro en la Sierra norte? 
Perú investiga muerte de manifestante tras protesta en Lima
Las relaciones entre China y América Latina alcanzan nueva altura durante el último quinquenio
October 17, 2025

El oro toca nuevos máximos, cerca de los 4.400 dólares

  • octubre 17, 2025
  • 0
  • 107
  • 1 Min Read

Este activo refugio en tiempos de incertidumbre mantiene su escalada y alcanzó nuevos máximos históricos esta madrugada. 

Según datos de Bloomberg , a las 00.18 horas, el oro tocó un nuevo récord en los 4.379,93 dólares por onza. Aunque, a las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal amarillo perdía impulso y se situaba en los 4.360,85 dólares, tras subir el 0,80 %.

Los analistas explican que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China , y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense ( Fed ) impulsan al oro en las últimas sesiones.

En el año, el metal se revaloriza casi un 66% en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, de debilidad del dólar y de compras masivas por parte de los bancos centrales.

Por su parte, la plata, que alcanzó este jueves nuevos máximos históricos, en los 53,9356 dólares, continúa su escalada y revalida ese récord. A las 7.12 horas (5.12 GMT) de este viernes había alcanzado los 54.479 dólares por onza.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

#VIDEO: Exministro de Moreno revela detalles de

Ernesto Pazmiño fue ministro de Justicia en el régimen de Moreno,

admin
enero 2, 2024