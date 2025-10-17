El oro toca nuevos máximos, cerca de los 4.400 dólares

Este activo refugio en tiempos de incertidumbre mantiene su escalada y alcanzó nuevos máximos históricos esta madrugada.

Según datos de Bloomberg , a las 00.18 horas, el oro tocó un nuevo récord en los 4.379,93 dólares por onza. Aunque, a las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal amarillo perdía impulso y se situaba en los 4.360,85 dólares, tras subir el 0,80 %.

Los analistas explican que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China , y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense ( Fed ) impulsan al oro en las últimas sesiones.

En el año, el metal se revaloriza casi un 66% en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, de debilidad del dólar y de compras masivas por parte de los bancos centrales.

Por su parte, la plata, que alcanzó este jueves nuevos máximos históricos, en los 53,9356 dólares, continúa su escalada y revalida ese récord. A las 7.12 horas (5.12 GMT) de este viernes había alcanzado los 54.479 dólares por onza.

Confirmado.net – DW