Exposición de Helicópteros de China abre con debut de Múltiples helicópteros y aeronaves de baja altitud 

TIANJIN, La séptima Exposición de Helicópteros de China se inauguró el jueves en la municipalidad de Tianjin, en el norte del país, presentando un área de exhibición ampliada de economía de baja altitud y debutando múltiples helicópteros militares y civiles, y otras aeronaves de baja altitud.

La Exposición de Helicópteros de China presenta 52 aeronaves, incluidos modelos militares, UAV y eVTOL, en una vitrina clave para la aviación de baja altitud.Foto: Internet

Con cuatro días de duración y organizado por la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC, siglas en inglés) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), el evento exhibirá 52 modelos de aeronaves, incluidos helicópteros, vehículos aéreos no tripulados (UAV, en inglés) y aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, en inglés).

Entre los equipos en exhibición destacados se cuentan los helicópteros Z-10, Z-19, Z-20, Z-20T y Z-8L; los UAV KVD001 y KVD002, desarrollados por el EPL; los modelos AC312E y AC311A, desarrollados por la AVIC, y las aeronaves Leonardo AW139 y Airbus H135.

La AVIC también mostrará el Z-20 y las aeronaves de nueva energía de la serie AR-E a través de modelos físicos y tecnología de realidad virtual, junto con eVTOL como el AR-E40, AR-E300 y AR-E300A.

La participación del EPL en la exposición incluye muestras estáticas, demostraciones de vuelo y exhibiciones bajo techo, presentando helicópteros, UAV y armas de a bordo.

Desde 2011, la Exposición de Helicópteros de China, la única exposición internacional de helicópteros profesionales a nivel nacional del país, ha proporcionado una plataforma para que los fabricantes globales de este tipo de aeronaves muestren equipos, intercambien tecnología y promuevan la cooperación internacional.

Confirmado.net – Xinhua