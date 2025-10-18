Asambleístas de la RC conforman el Frente Parlamentario por los Derechos Humanos 

El espacio legislativo busca monitorear el cumplimiento de los derechos humanos y fortalecer la cooperación con organizaciones nacionales e internacionales.

Asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana anunciaron la creación del Frente Parlamentario por los Derechos Humanos, con el propósito de establecer mecanismos de vigilancia permanente sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos en el país.

Los legisladores Paola Cabezas, Viviana Veloz, Jaime Estrada y Franklin Samaniego forman parte del frente parlamentario.

En un comunicado, los legisladores indicaron que este espacio busca velar por los derechos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. “Uno de los pilares esenciales de toda democracia es la prevalencia del Estado constitucional de derechos y justicia”, señalaron.

El Frente tiene previsto dar seguimiento a denuncias de graves violaciones de derechos humanos, articular mecanismos de acompañamiento junto a organizaciones nacionales e internacionales y fortalecer vínculos de solidaridad interparlamentaria en defensa y promoción de los derechos humanos.

“Todas las actuaciones del poder público deben desarrollarse en estricto apego a los principios y normas que protegen la dignidad humana”, se lee en el documento, que también reafirma el compromiso con el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento institucional.

El Frente Parlamentario por los Derechos Humanos está integrado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana: Verónica Íñiguez, Viviana Veloz, Fernando Cedeño, Roque Ordóñez, Franklin Samaniego, Liliana Durán Aguilar, Paola Cabezas, Gustavo Mateus, Luis Fernando Molina, Jaime Estrada, Patricia Núñez, Jahiren Noriega, Héctor Rodríguez, Gabriela Molina, Comps Córdova, Héctor Valladares y Cristina Jácome. (I)

Confirmado.net – El Universo