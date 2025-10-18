Urgente!

October 18, 2025

Hijo mató a su madre con 61 puñaladas y luego intentó suicidarse, en Quito

  • octubre 18, 2025
  • 0
  • 226
  • 1 Min Read

Uniformados detallaron que la mujer tenía heridas en su cara, pecho, torso, abdomen y brazos.

Un hombre de 25 años asesinó a su madre con unas 61 puñaladas, y luego intentó suicidarse, en La Roldós, en el noroccidente de Quito.

Imagen El Universo

Vecinos indicaron que el atacante tenía problemas mentales y de consumo de drogas, que estaba en tratamiento.

Y que, según escucharon, él llegó a pedirle dinero a su mamá, de 60 años, y ella se negó a darle.

Ante eso, él la apuñaló con un cuchillo y luego también se hirió.

Los uniformados determinaron que la mujer tenía heridas profundas en cara, pecho, torso, brazos.

Solo en el tórax y región abdominal costado izquierdo tuvo 42 heridas punzocortantes.

El hombre herido fue llevado a un hospital para que lo atiendan por emergencia. (I)

Con información de EL Universo

