Vivimos en tiempos de crisis económica y la supervivencia del deporte parece casi una hazaña en sí misma. Sin embargo, los clubes deportivos locales en Ecuador han demostrado la capacidad para resistir, para adaptarse y para seguir dando espacios de encuentro, formación y también pertenencia.

Un país con altibajos económicos

Ecuador ha vivido una serie de dificultades económicas que han impactado de lleno en cada nivel de la sociedad, desde las grandes ciudades hasta los barrios más pequeños. La inflación, el desempleo, la caída del petróleo, los ajustes fiscales, todo ello ha puesto en jaque los presupuestos familiares y también el funcionamiento de diferentes instituciones culturales o deportivas.

En este panorama, los clubes de barrios o las ligas provinciales, así como los equipos locales, han tenido que reinventarse de alguna manera. Sin subsidios estables ni ningún tipo de patrocinio, muchas veces han recurrido a la colaboración de la ciudadanía, las rifas, el trabajo voluntario o incluso el alquiler de espacios para seguir en pie.

¿Qué tipo de vulnerabilidades tienen los clubes locales en Ecuador?

Pues bien, la mayoría de los clubes de carácter comunitario tienen varias limitaciones. Por ejemplo, una clara dependencia económica de aportes pequeños que no tienen ingresos fijos ni tampoco contratos comerciales grandes. Además, la infraestructura está bastante deteriorada por falta de mantenimiento.

La falta de personal es otro problema, y es que no hay personal capacitado en gestión deportiva, ya que muchas veces quienes administran lo hacen por pura vocación. Además, se está perdiendo el talento joven, ya que muchos deportistas con posibilidades se marchan fuera o incluso abandonan el deporte. Factores que se agudizan cuando la economía colapsa. Sin embargo, en lugar de desaparecer, muchos clubes han sabido mantenerse de pie. Gracias a esa raíz comunitaria y esa esencia de querer superarse y llegar cada día más lejos.

Estrategias de resiliencia en tiempos de crisis

Frente a esa adversidad, lo que emerge es la creatividad. Una gran facultad humana. Estas son algunas de las estrategias más comunes que se han identificado en los clubes ecuatorianos.

Reforzar el apoyo entre vecinos

Los clubes que logran integrar a la comunidad en cada decisión tienden a recibir más apoyo. Y es que se crean campañas de donación o ferias deportivas, además de otros tipos de eventos como festivales que ayudan a financiar el equipo o mejorar las instalaciones.

El voluntariado

Otro de los aspectos importantes y que más ayuda. Desde entrenadores hasta incluso encargados de mantenimiento. Muchos clubes funcionan gracias a ese trabajo gratuito de vecinos. Una motivación para preservar un espacio seguro tanto para niños como para jóvenes y adultos.

Alianzas con diferentes instituciones educativas

Los clubes que articulan sus actividades con escuelas o bien colegios logran mantener un flujo constante de jóvenes deportistas. Al mismo tiempo, pueden acceder a diferentes canchas, materiales o apoyo institucional.

Alquiler de espacios y servicios

Para poder sostener estos gastos básicos, algunos clubes alquilan las canchas para eventos privados, clases o incluso actividades extracurriculares. Así ganan un poquito de dinero para seguir expandiéndose más.

Algunos casos reales de Ecuador que pueden inspirar

En diferentes ciudades como Quito, Cuenca o Guayaquil, hay claros ejemplos de clubes deportivos que, pese a las dificultades, se mantienen activos.

Uno de ellos es el pequeño club de fútbol femenino Santo Domingo, que ha logrado sostener su escuela deportiva por las alianzas con las madres de familia, pequeñas empresas y donaciones. Otro ejemplo es el de la Liga del Lonja, con apoyo de la comunidad, que ha logrado transformar un terreno baldío en una cancha funcional y abierta al público.

Claros ejemplos que son más comunes de lo que podemos pensar, y aunque no tienen presencia en grandes medios, sin duda son el reflejo del compromiso social y el poder de superación de las personas.

Más allá del deporte, el verdadero impacto social

El verdadero valor de los clubes no se mide en campeonatos ganados. Su impacto va más allá. Son capaces de fomentar la disciplina y el trabajo en equipo entre los jóvenes, además de evitar esa emoción negativa y la exposición a riesgos como el alcohol o las drogas.

Lo más importante es que fortalecen la identidad del barrio y la cohesión en toda la comunidad, además de promover valores como la solidaridad, la perseverancia y el respeto. Y es por eso por lo que cada vez son más las iniciativas que buscan reforzar el funcionamiento por programas sociales, bonos o ayudas públicas, e incluso herramientas digitales.

¿Qué necesita entonces el deporte en Ecuador?

Necesita apoyo institucional, necesita educación en gestión deportiva, además de programas de infraestructura comunitaria y, por supuesto, la formación de alianzas público-privadas que integren a las empresas que apoyan el deporte peruano. Lo que necesitan es un chute de energía económica y también la formación desde edades tempranas para que los pequeños deportistas vean en cada deporte una esperanza de futuro.

El deporte local no es solo sobrevivir. El deporte social debería ser una fuente de inspiración. Y es que, a pesar de las carencias, estos clubes siguen funcionando por su gente, por su historia y por su deseo de superación. Porque mientras haya un balón rodando en una cancha polvorienta o un familiar que apoye a su equipo de barrio cada domingo, el deporte en este tipo de entornos nunca dejará de existir.

