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March 26, 2026

‘Ejércitos de bots’: Revelan la última apuesta de OpenAI 

  • marzo 26, 2026
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Una empresa emergente recaudó recientemente 94 millones de dólares de inversores.

La compañía tecnológica estadounidense OpenAI está respaldando a Isara, una empresa emergente de inteligencia artificial (IA) que busca avances en el desarrollo de ‘ejércitos de bots’, informó este miércoles en exclusiva The Wall Street Journal.

Esta ‘start-up’, que fue fundada el pasado mes de junio, tiene el objetivo de desarrollar ‘software’ que permita a los llamados agentes de IA comunicarse y resolver problemas complejos en sectores tan variopintos como las finanzas y la biotecnología.

Isara, que ya ha contratado a una docena de investigadores de empresas como Google y Meta Platforms, espera enseñar inicialmente a estos agentes de IA a trabajar juntos para predecir cambios en la geopolítica y la economía global.

Isara recaudó recientemente 94 millones de dólares de inversores, entre los que se encontraban Michael Ovitz y Stanley Druckenmiller. OpenAI —cuyo objetivo inicial es vender su ‘software’ a firmas de inversión para modelado predictivo, así como a otras empresas de servicios financieros— respaldó a la compañía con una valoración total de aproximadamente 650 millones de dólares.

Confirmado.net – RT 

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