China y OIEA profundizarán la cooperación nuclear para el crecimiento sostenible del Sur Global

BEIJING, La Autoridad de Energía Atómica de China (CAEA, por sus siglas en inglés) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) han acordado fortalecer la cooperación en tecnología nuclear para apoyar el crecimiento sostenible en el Sur Global.

El director de la CAEA, Shan Zhongde, se reunió con el director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, el miércoles en Beijing, donde también fueron testigos de la firma de acuerdos de cooperación.

La OIEA designó a CNNC Medical Industry Co., Ltd. como su Centro Ancla de Rayos de Esperanza, y entregó a la Universidad de Ingeniería de Harbin el certificado de la Academia Internacional de Gestión Nuclear para ofrecer educación a nivel de maestría en gestión de tecnología nuclear.

Shan dijo que China agradece al OIEA y a Francia por haber coorganizado con éxito la segunda Cumbre de Energía Nuclear en París, la cual ha cumplido un papel activo en la promoción del desarrollo global de la energía nuclear y en el abordaje de los desafíos del cambio climático.

Las dos partes deben profundizar aún más la cooperación práctica en áreas clave, como los reactores modulares pequeños, la medicina nuclear avanzada, y la seguridad y protección nuclear, con el fin de proporcionar más bienes y servicios públicos que conlleven al uso de la energía atómica en beneficio de la vida y el bienestar de los países del Sur Global, como también en aras de fortalecer el desarrollo sostenible, agregó Shan.

Grossi elogió los destacados logros de China en los usos pacíficos de dicha energía y de la tecnología nuclear, y reconoció las contribuciones que ha hecho al OIEA y sus países miembros para el desarrollo seguro y sostenible de ambos campos.

Confirmado.net – Xinhua