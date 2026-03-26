Piero Hincapié vs. Achraf Hakimi: el choque de estrellas que marcará el amistoso Ecuador vs. Marruecos

Ambos elementos se encontrarán por la misma banda, la derecha de Marruecos y la izquierda de Ecuador.
La selección de Ecuador se enfrenta a un desafío de máxima exigencia en su camino de preparación para el Mundial 2026.
Este viernes, la Tricolor mide fuerzas ante Marruecos, actual campeona de África y semifinalista en Qatar 2022, en un escenario de élite: Madrid.
El partido no solo destaca por el nivel colectivo, sino por el esperado duelo individual entre Piero Hincapié, figura consolidada en el Arsenal de Inglaterra, y Achraf Hakimi, el lateral estrella del PSG.
Ambos elementos se encontrarán por la misma banda, la derecha de Marruecos y la izquierda de Ecuador, protagonizando un duelo entre dos elementos que destacan en la élite del fútbol mundial.
Datos importantes que debes saber sobre Ecuador vs. Marruecos
- Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026.
- Hora: 15:15 (Hora de Ecuador).
- Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España.
- Transmisión en TV: El Canal del Fútbol (En vivo) y Teleamazonas (Diferido).
Horarios internacionales para ver el Ecuador vs. Marruecos
- Ecuador, Colombia, Perú: 15:15
- Nueva York, Miami, Chile: 16:15
- Argentina, Brasil, Uruguay: 17:15
- España, Francia, Italia, Marruecos: 21:15
Canales para seguir el Ecuador vs. Marruecos
- En Ecuador (Señal de pago): El Canal del Fútbol (ECDF) transmitirá en vivo a través de su sitio web, aplicaciones móviles y operadoras de cable bajo suscripción. La previa iniciará a las 14:30.
- En Ecuador (Señal abierta): Teleamazonas emitirá el partido para todo el país en diferido, a partir de las 17:00.
- En España (Streaming): La plataforma DAZN ha confirmado la transmisión gratuita del partido para sus usuarios registrados en territorio español.
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