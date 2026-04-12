Ecuador incorporará nuevo mega buque de guerra a sus Fuerzas Armadas

Quito, 12 abr (Sputnik).- El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó este sábado que un nuevo mega buque se sumará a su capacidad estratégica tras su arribo al país próximamente.

«El Ecuador está cada vez más cerca de incorporar una nueva capacidad estratégica para la defensa nacional. El Buque de la Armada del Ecuador Jambelí, nuevo mega buque de guerra y primer buque multipropósito del país, se encuentra actualmente en San Diego, EEUU, uno de sus últimos puntos estratégicos antes de arribar a territorio ecuatoriano», señala un comunicado oficial.

El texto precisa que esta etapa final del recorrido, de EEUU a Ecuador, marca un momento histórico para la seguridad marítima nacional.

Esta embarcación «se incorporará a las Fuerzas Armadas para reforzar de forma inmediata la capacidad de respuesta de la Armada del Ecuador frente a amenazas en el mar, actividades ilícitas y emergencias nacionales», añade la comunicación.

«El Buque de la Armada del Ecuador Jambelí ha sido diseñado para cumplir múltiples misiones estratégicas. Tendrá capacidad para ejecutar vigilancia y control marítimo, apoyar operaciones contra estructuras criminales y rutas ilícitas, transportar personal, carga y equipos estratégicos, participar en misiones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate, operar con helicópteros medianos y brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones prolongadas en el mar. Su autonomía, alcance y versatilidad representan un verdadero salto operativo para el país», indica la nota oficial.

Además, atribuye este avance a las sólidas relaciones internacionales impulsadas por el presidente Daniel Noboa y de la consolidación de un nuevo nivel de cooperación militar liderado por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo.

Con información de AGENCIA SPUTNIK