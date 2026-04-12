Parte continental revela paquete de políticas y medidas para fortalecer lazos con Taiwan

BEIJING, 12 abr (Xinhua) — Las autoridades de la parte continental de China han presentado un paquete de diez políticas y medidas para impulsar los intercambios y la cooperación a través del estrecho de Taiwan.

La Oficina de Trabajo de Taiwan del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) reveló hoy domingo el paquete y destacó que tiene como objetivo avanzar en el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho y mejorar la paridad y el bienestar de los compatriotas de ambos lados.

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se reúne con una delegación del partido Kuomintang (KMT) Chino liderada por su presidenta, Cheng Li-wun, en Beijing, capital de China, el 10 de abril de 2026. (Xinhua/Li Xiang)

El anuncio llega cuando una delegación del partido Kuomintang (KMT) Chino, encabezada por su presidenta, Cheng Li-wun, está concluyendo una visita a la parte continental del martes al domingo.

Se harán esfuerzos para explorar el establecimiento de un mecanismo de comunicación regular entre el PCCh y el KMT, a la vez que se establecerá una plataforma institucionalizada para promover los intercambios bidireccionales entre los jóvenes de ambos lados del estrecho de Taiwan, detalló la oficina en un comunicado.

Asimismo, se harán esfuerzos para promover que las zonas costeras de Fujian, la provincia de la parte continental que está más cerca de Taiwan, compartan suministros de agua, electricidad y gas con Kinmen y Matsu, así como para impulsar la construcción de puentes de cruce marítimo que unen las dos áreas, cuando las condiciones lo permitan.

La parte continental acelerará la reanudación completa de vuelos directos regulares a través del estrecho de Taiwan, incluidas rutas hacia y desde las ciudades de la parte continental de Urumqi, Xi’an, Harbin, Kunming y Lanzhou.

Kinmen recibirá apoyo para el uso del nuevo aeropuerto construido en su ciudad adyacente de Xiamen, en la provincia de Fujian.

También se establecerá un mecanismo de comunicación sobre la base política común de adherirse al Consenso de 1992 y oponerse a la «independencia de Taiwan» para facilitar la entrada de productos agrícolas y pesqueros de Taiwan que cumplan con las normas de cuarentena en la parte continental.

Con información de la AGENCIA XINHUA