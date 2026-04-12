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April 12, 2026

La FIFA rechaza la solicitud iraní de trasladar a México los partidos de su selección

  • abril 12, 2026
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La FIFA ha decidido no trasladar a México los partidos de la selección de fútbol de Irán en la próxima Copa Mundial, programados para jugarse en Estados Unidos, a pesar de la guerra en curso del Gobierno estadounidense en Oriente Medio, según dijo este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Irán solicitó no disputar sus tres partidos de la fase de grupos en EE.UU., después de que este país e Israel atacasen territorio iraní el 28 de febrero en unos combates que solo han cesado en los últimos días gracias a un frágil alto el fuego, pero con la Casa Blanca amenazando con continuar sus ataques.

«La FIFA decidió finalmente que los partidos no pueden trasladarse de sus sedes originales», declaró Sheinbaum en una rueda de prensa. Desde el punto de vista de la FIFA, esto habría supuesto «un enorme esfuerzo logístico», según apostilló la máxima mandataria del Gobierno mexicano.

El organismo rector del fútbol mundial ya había expresado reservas hacia esa petición de Irán sobre trasladar sus partidos contra Bélgica, ante Nueva Zelanda y frente a Egipto en el Mundial, el cual se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en sedes de EE.UU., México y Canadá.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había estado presionando para que Irán participase a pesar de las tensas relaciones entre los gobiernos de Teherán y de Washington. «Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A», afirmó Infantino hace dos semanas a la cadena televisiva mexicana N+ Univision.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, según recogió la agencia estatal de noticias IRNA, comentó recientemente que el equipo boicoteará en otros aspectos a EE.UU., pero no el Mundial. Y luego el presidente de EE.UU., Donald Trump, describió como algo «inapropiado» que Irán participe, «por su propia vida y seguridad».

Acorde a ese alto el fuego, declarado el pasado 7 de abril, varias conversaciones entre EE.UU. e Irán sobre un acuerdo de paz estaban previstas para este mismo viernes en Islamabad (Pakistán). Irán tomó represalias después de que EE.UU. e Israel iniciasen la guerra, atacando a los Estados del Golfo y cerrando de facto el estrecho de Ormuz.

Con información de EUROPA PRESS

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