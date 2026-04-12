Guerra en Irán frena la temporada de verano del sector turístico alemán

Por Kilian Genius y Takis Tsafos (dpa)

Berlín/Atenas, 11 abr (dpa) – La guerra en el Medio Oriente se está convirtiendo cada vez más en un factor negativo para la temporada de verano del sector turístico alemán, que ve cambios en los destinos en favor de lugares como las islas Baleares y Canarias de España o el Caribe.

«Las incertidumbres derivadas de la evolución geopolítica están provocando una notable reticencia a la hora de realizar reservas, sin que ello debilite la demanda en sí», declaró a dpa el presidente de la Asociación Alemana de Viajes, Albin Loidl. «Al mismo tiempo, el aumento de los costes y los retos operativos están ejerciendo una presión adicional sobre el sector».

ARCHIVO – Gente toma sol en la playa de Palma, en Mallorca, durante la Semana Santa. Foto: Clara Margais/dpa

Muchos viajeros se han decantado por destinos alternativos, dijo Loidl, y explicó que en general, muchos indicios apuntan a una pausa temporal «con una estabilización y un repunte de la demanda tan pronto como la situación se calme».

Se ensombrece el ánimo en el sector

Esta evolución se refleja también en las expectativas del sector. Según datos del Instituto Ifo, el clima empresarial entre las agencias de viajes y los operadores turísticos se deterioró notablemente en marzo.

El indicador del sector cayó a -41,7 puntos, frente a los -14,8 puntos de febrero. Las empresas valoran su situación y las expectativas para los próximos meses de forma claramente más negativa.

«La situación geopolítica genera una gran incertidumbre entre los viajeros y las empresas de viajes, especialmente en lo que respecta a los viajes a través de los Estados del Golfo en Medio Oriente», constató el experto del Ifo Patrick Höppner. Muchos proveedores ya han tenido que realizar cambios de reserva y cancelaciones.

Los destinos del Mediterráneo oriental, más cercanos a la región en crisis, registran actualmente una mayor reticencia a la hora de realizar nuevas reservas, informó además la asociación de viajes. Esto tiende a beneficiar a los destinos del Mediterráneo occidental, aunque los precios más elevados y las capacidades limitadas frenan este desplazamiento.

Cambios en los destinos turísticos

Según datos del touroperador Tui, los destinos más demandados son sobre todo los de Europa occidental, como las islas Canarias y las Baleares, así como Cabo Verde. También despertaron interés algunos destinos de larga distancia en el Caribe.

Por el contrario, los destinos del Golfo y de algunas zonas de Asia registran actualmente una evolución más débil, entre otras cosas debido a las restricciones en las conexiones de tránsito. El gigante alemán observa también una «fuerte reticencia» en los viajes a Turquía.

En general, los precios se mantuvieron en un nivel moderadamente elevado. En el caso de los viajes ya reservados, se mantuvieron estables. Aunque el aumento de los precios del queroseno preocupa al sector, Tui ya ha cubierto alrededor del 85 % de sus necesidades de queroseno para el verano.

Sin embargo, aún está por ver cómo evolucionarán los precios de aquí a las vacaciones de verano: «Mucho depende de la resolución del conflicto en los próximos días».

Alta demanda, pero con diferencias regionales

La situación es similar en el caso del touroperador Dertour, el segundo del sector. «Observamos que, en general, el interés por los viajes sigue siendo alto. Sin embargo, hay una mayor necesidad de asesoramiento», indicó el director de productos, Sven Schikarsky.

Dijo que el número de clientes para las vacaciones de verano se sitúa ligeramente por encima del nivel del año anterior. Son especialmente populares los destinos clásicos del Mediterráneo occidental, como España o Italia, y Grecia también sigue teniendo una fuerte demanda.

De acuerdo con Schikarsky, los hoteleros de Grecia consideran que la situación es relativamente estable en estos momentos y la mayor distancia con respecto a la región en crisis garantiza que la demanda procedente de Europa se mantenga estable. Al mismo tiempo, dijo, subrayan que la evolución de la temporada dependerá en gran medida de la situación geopolítica.

En Chipre, las consecuencias son más evidentes. El directivo precisó que debido a que la isla se encuentra cerca de la región en crisis, los aeropuertos registraron en marzo un descenso del 15,3 % con respecto al año anterior y el gobierno ha intensificado su promoción turística internacional.

Los precios de los vuelos podrían seguir subiendo

La situación geopolítica también repercute en los costes del transporte aéreo. La asociación de viajes estima que el aumento de los precios del queroseno podría provocar un incremento de los precios de los vuelos también a medio plazo.

Lufthansa comunicó que ya ha aplicado subidas de precios, pero la demanda de viajes sigue siendo alta. La empresa se considera mejor protegida frente a las fluctuaciones de precios gracias a los precios del queroseno fijados.

Sin embargo, la incertidumbre persiste: «Dado que el entorno geopolítico sigue siendo muy volátil y se caracteriza por cambios a corto plazo y fluctuaciones del mercado, los precios de los billetes podrían seguir aumentando», explicó una portavoz de Lufthansa.

Más vacaciones en el propio país

En este contexto, Alemania cobra mayor protagonismo para muchos viajeros. Según datos de la Asociación Alemana de Turismo, el 41 % de los alemanes que desean viajar en los próximos tres meses quiere pasar sus vacaciones en el propio país, y el 15 % incluso planea realizar entre dos y tres viajes nacionales.

«Alemania sigue teniendo, como hasta ahora, una relevancia muy alta como destino turístico», afirmó el director general Norbert Kunz.

El turismo en Alemania se beneficiará temporalmente de la situación de seguridad geopolítica, señaló Kunz refiriéndose a las primeras cifras de los operadores turísticos. Sin embargo, los elevados precios de la energía y el combustible, así como el aumento general del coste de la vida, empañan las perspectivas. «Esto significa que los periodos de vacaciones podrían acortarse o que podrían reducirse excursiones de un día y viajes de fin de semana».

Con información de AGENCIA DPA