Cuenca marcha masivamente en defensa del agua y lanza un llamado de atención al Gobierno

Este martes 16 de septiembre, Cuenca se convierte en el epicentro de una multitudinaria movilización en defensa del agua y los páramos. Desde las 09h00, miles de personas se concentran en San Roque para exigir respeto a la vida, a la naturaleza y al derecho de los pueblos a decidir su futuro.

La consigna que une a la ciudadanía es clara: “Kimsakocha es agua pura, páramo sagrado y futuro para nuestras hijas e hijos. Cuenca ya decidió: la minería no tiene cabida donde nace el agua”.

La marcha ocurre en un contexto de tensión nacional tras el Decreto Ejecutivo No. 134 emitido por el presidente Daniel Noboa, que declaró el estado de excepción en siete provincias —incluida Azuay— por “grave conmoción interna”. Sin embargo, las organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, comunidades campesinas e indígenas mantienen firme su decisión de salir a las calles y recordarle al Gobierno que la defensa del agua está por encima de cualquier interés económico.

Los manifestantes recalcaron que los páramos son vitales para garantizar el agua de las actuales y futuras generaciones, y advirtieron que no aceptarán imposiciones que pongan en riesgo su territorio. “Defender el agua es defender la vida”, sostuvieron, al tiempo que lanzaron un fuerte llamado de atención al Gobierno para que escuche la voz de los pueblos y priorice la protección de los recursos naturales.

Cuenca y su gente: una sola en la lucha por la vida! pic.twitter.com/eVyKfXD98P — hernan reyes (@hreyesaguinaga) September 16, 2025

Amigos del Ecuador: Cuenca les necesita. Es urgente que se unan a esta lucha por el agua. Ahora mismo quieren destruir con minería lo más preciado que tenemos. ¿Qué sería de Cuenca sin sus 4 ríos? Por favor únanse con vídeos, tuits, reposts, rezos, comentarios, todo suma 🙏💧 pic.twitter.com/Aryz7jeJOm — Luna Piedra (@lunapiedra1) September 9, 2025

✅Mi hijos NO IRÁN a clase, nadie puede impedir que salgamos a defender la tierra de nuestra heredad como familias.



Es a ellos a los que dejamos lo que nuestros ancestros hicieron por nosotros



Aquí hay sangre cañari, de eso está hecho Cuenca!



Viva el Agua💧 https://t.co/zV0mgVvqps — Cristian Zamora M (@czamoramatute) September 16, 2025

#Kimsakocha no se toca. Miles de personas de todos los rincones de Cuenca hoy se darán cita en las calles para hacer escuchar su voz en defensa de los páramos, el agua y la vida. (BP)



Compartamos estas imágenes para que Ecuador 🇪🇨 y el mundo conozca la belleza de nuestros… pic.twitter.com/OqO5KyN5xp — WRadioEc (@WRadioEc) September 16, 2025

Confirmado.net