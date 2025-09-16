Cuenca marcha masivamente en defensa del agua y lanza un llamado de atención al Gobierno

Este martes 16 de septiembre, Cuenca se convierte en el epicentro de una multitudinaria movilización en defensa del agua y los páramos. Desde las 09h00, miles de personas se concentran en San Roque para exigir respeto a la vida, a la naturaleza y al derecho de los pueblos a decidir su futuro.
La consigna que une a la ciudadanía es clara: “Kimsakocha es agua pura, páramo sagrado y futuro para nuestras hijas e hijos. Cuenca ya decidió: la minería no tiene cabida donde nace el agua”.
La marcha ocurre en un contexto de tensión nacional tras el Decreto Ejecutivo No. 134 emitido por el presidente Daniel Noboa, que declaró el estado de excepción en siete provincias —incluida Azuay— por “grave conmoción interna”. Sin embargo, las organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, comunidades campesinas e indígenas mantienen firme su decisión de salir a las calles y recordarle al Gobierno que la defensa del agua está por encima de cualquier interés económico.
Los manifestantes recalcaron que los páramos son vitales para garantizar el agua de las actuales y futuras generaciones, y advirtieron que no aceptarán imposiciones que pongan en riesgo su territorio. “Defender el agua es defender la vida”, sostuvieron, al tiempo que lanzaron un fuerte llamado de atención al Gobierno para que escuche la voz de los pueblos y priorice la protección de los recursos naturales.
