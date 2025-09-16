Urgente!

Producción de granos de China alcanza nuevo récord en el período 2021-2025
Cuenca marcha masivamente en defensa del agua y lanza un llamado de atención al Gobierno
Estas son las vías cerradas por paro de transportistas en Ecuador, según monitoreo del ECU911
Alcaldes de Quito y Guayaquil rechazan subir pasajes y responsabilizan al Gobierno por alza del diésel
September 16, 2025

Cuenca marcha masivamente en defensa del agua y lanza un llamado de atención al Gobierno

  • septiembre 16, 2025
  • 0
  • 206
  • 2 Min Read

Este martes 16 de septiembre, Cuenca se convierte en el epicentro de una multitudinaria movilización en defensa del agua y los páramos. Desde las 09h00, miles de personas se concentran en San Roque para exigir respeto a la vida, a la naturaleza y al derecho de los pueblos a decidir su futuro.

La consigna que une a la ciudadanía es clara: “Kimsakocha es agua pura, páramo sagrado y futuro para nuestras hijas e hijos. Cuenca ya decidió: la minería no tiene cabida donde nace el agua”.

La marcha ocurre en un contexto de tensión nacional tras el Decreto Ejecutivo No. 134 emitido por el presidente Daniel Noboa, que declaró el estado de excepción en siete provincias —incluida Azuay— por “grave conmoción interna”. Sin embargo, las organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, comunidades campesinas e indígenas mantienen firme su decisión de salir a las calles y recordarle al Gobierno que la defensa del agua está por encima de cualquier interés económico.

Los manifestantes recalcaron que los páramos son vitales para garantizar el agua de las actuales y futuras generaciones, y advirtieron que no aceptarán imposiciones que pongan en riesgo su territorio. “Defender el agua es defender la vida”, sostuvieron, al tiempo que lanzaron un fuerte llamado de atención al Gobierno para que escuche la voz de los pueblos y priorice la protección de los recursos naturales.

Confirmado.net

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020