Estas son las vías cerradas por paro de transportistas en Ecuador, según monitoreo del ECU911

Conozca aquí los tramos cerrados en cuatro provincias.

El sistema ECU911 detalló la noche de este lunes, 15 de septiembre, que existen hasta el momento unas cuatro vías cerradas debido al paro de transportistas en Ecuador por la eliminación del subsidio del diesel.

Paro de transportistas se desarrolla en varias vías de Ecuador.

Los gremios de transportistas de distintas modalidades de servicio reunidos la tarde de este lunes, en Latacunga, decidieron solicitar al Gobierno la derogatoria del decreto ejecutivo por el cual se oficializó la eliminación del subsidio del diésel.

Mediante el sistema de videovigilancia se logró monitorear los cierres viales a causa del paro en provincias como Carchi e Imbabura. Estos son los principales cierres:

1.- Tulcán: Julio Andrade y Obelisco

2.- Montúfar: La Posta

3.- Bolívar: Piquiucho

4.- Otavalo: Comunidad de Caluqui-González Suárez

El ECU911 detalló un listado de todas las vías cerradas y parcialmente habilitadas por otros motivos. Entre esas están vías como la Napo- Reventador-Baeza que está cerrada por un deslizamiento.

Y la Baños-Penipe-Riobambra, en Tungurahua, que fue cerrada por disposición de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR).

El ECU911 se encuentra monitoreando el cierre de vías para actualizar el reporte de los tramos bloqueados.

Solicitó mantenerse informado por canales oficiales y revisar el listado de vías que presenta novedades que se actualiza de manera permanente según cada sector del país. (I).

Confirmado.net – El Universo