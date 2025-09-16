Alcaldes de Quito y Guayaquil rechazan subir pasajes y responsabilizan al Gobierno por alza del diésel

Los alcaldes de las dos principales ciudades del país, Guayaquil y Quito, marcaron posición frente a las recientes declaraciones del ministro de Transporte, Roberto Luque, quien sostuvo que los municipios deben resolver los efectos del incremento en el precio del diésel.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue contundente: “Los guayaquileños no vamos a pagar por las malas decisiones del Gobierno Central. La decisión del Municipio es clara: NO subir el pasaje. Que el Gobierno asuma sus errores y deje de sacarse las responsabilidades de encima”.

Referente a las declaraciones del ministro Luque en la entrevista de Ecuavisa esta mañana, sobre el aumento del diésel y sus colaterales, él afirmó que los que debemos resolver somos los municipios.



Los Guayaquileños no vamos a pagar por las malas decisiones del Gobierno… https://t.co/t1dCORAOoZ — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 15, 2025

Álvarez recalcó que Guayaquil mantiene su autonomía y planificación propia, y que cualquier cambio tarifario depende del Concejo Municipal, no del Gobierno. “Así de claro: NO se subirá ni un centavo el pasaje”, sentenció.

Por su parte, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, enfatizó que “el único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el Gobierno Nacional”. Recordó que la eliminación del subsidio al diésel responde a un acuerdo con el FMI y que “toda receta impuesta fracasa”.

1. El único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el Gobierno Nacional.



2. La eliminación del subsidio al diésel es una condición que consta en el acuerdo con el FMI. La historia ha demostrado que toda receta impuesta… — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 16, 2025

Muñoz subrayó que el transporte público no solo es un servicio de movilidad, sino una política social que impacta directamente en la economía de las familias. “Subsidios al diésel para transporte de pasajeros y alimentos deben ser una política nacional”, señaló, al tiempo que pidió priorizar soluciones a la crisis sanitaria, de empleo y seguridad en lugar de trasladar la carga a los ciudadanos.

Ambos alcaldes coincidieron en que el Gobierno no puede trasladar sus responsabilidades a los municipios ni mucho menos a los usuarios, quienes ya enfrentan el peso de una crisis económica y social sin precedentes.