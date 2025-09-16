Urgente!

Producción de granos de China alcanza nuevo récord en el período 2021-2025
Cuenca marcha masivamente en defensa del agua y lanza un llamado de atención al Gobierno
Estas son las vías cerradas por paro de transportistas en Ecuador, según monitoreo del ECU911
Alcaldes de Quito y Guayaquil rechazan subir pasajes y responsabilizan al Gobierno por alza del diésel
September 16, 2025

Producción de granos de China alcanza nuevo récord en el período 2021-2025

  • septiembre 16, 2025
  • 0
  • 49
  • 2 Min Read

BEIJING, La producción de granos de China alcanzó un nuevo récord durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), superando por primera vez los 700 millones de toneladas en 2024, informó hoy martes Han Jun, ministro de Agricultura y Asuntos Rurales.

(250805) — HARBIN, Aug. 5, 2025 (Xinhua) — An aerial drone photo taken on Aug. 5, 2025 shows combine harvesters harvesting wheat in the field in Heihe City, northeast China’s Heilongjiang Province. Heilongjiang Province, a major agricultural producer dubbed «China’s grain barn,» has seen its crops entering the ripening stage. (Photo by Lu Wenxiang/Xinhua)

La cifra representa un incremento de 37 millones de toneladas en comparación con 2020, informó Han en una conferencia de prensa.

Según datos oficiales, el aumento en la producción ha estado respaldado por mejoras en la infraestructura y la tecnología agrícola.

China ha desarrollado más de 1.000 millones de mu (66,7 millones de hectáreas) de tierras agrícolas de alta calidad.

A su vez, el avance tecnológico se ha convertido en un motor clave para la cosecha de granos, con una tasa de contribución que se ha elevado al 63,2 por ciento.

Los ingresos de los agricultores han crecido a un ritmo robusto desde 2021, con un ingreso disponible per cápita rural que alcanzó los 23.119 yuanes (alrededor de 3.255 dólares) en 2024, según se informó en la conferencia de prensa.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020