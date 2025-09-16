Producción de granos de China alcanza nuevo récord en el período 2021-2025

BEIJING, La producción de granos de China alcanzó un nuevo récord durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), superando por primera vez los 700 millones de toneladas en 2024, informó hoy martes Han Jun, ministro de Agricultura y Asuntos Rurales.

La cifra representa un incremento de 37 millones de toneladas en comparación con 2020, informó Han en una conferencia de prensa.

Según datos oficiales, el aumento en la producción ha estado respaldado por mejoras en la infraestructura y la tecnología agrícola.

China ha desarrollado más de 1.000 millones de mu (66,7 millones de hectáreas) de tierras agrícolas de alta calidad.

A su vez, el avance tecnológico se ha convertido en un motor clave para la cosecha de granos, con una tasa de contribución que se ha elevado al 63,2 por ciento.

Los ingresos de los agricultores han crecido a un ritmo robusto desde 2021, con un ingreso disponible per cápita rural que alcanzó los 23.119 yuanes (alrededor de 3.255 dólares) en 2024, según se informó en la conferencia de prensa.

