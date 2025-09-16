Urgente!

Trump demanda a The New York Times por 15.000 millones de dólares
Daniel Noboa establece nuevo estado de excepción en siete provincias de Ecuador 
Producción de granos de China alcanza nuevo récord en el período 2021-2025
Cuenca marcha masivamente en defensa del agua y lanza un llamado de atención al Gobierno
September 16, 2025

Daniel Noboa establece nuevo estado de excepción en siete provincias de Ecuador 

  • septiembre 16, 2025
  • 0
  • 102
  • 2 Min Read

El Primer Mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 134 este martes, 16 de septiembre.

El presidente de la República, Daniel Noboa, determinó un nuevo estado de excepción para siete provincias de Ecuador.

Así lo dispuso el Primer Mandatario a través del Decreto Ejecutivo 134, emitido este martes, 16 de septiembre.

La medida entrará en vigencia en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna.

Tendrá una vigencia de 60 días “sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria”.

En el decreto se detalla que la medida deriva de las paralizaciones “que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.

En el documento se establece que se busca detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en dichas provincias.

Además se suspende en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo el derecho a la libertad de reunión.

Con ello, cita el decreto, no implica restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.

Se dispuso la movilización de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a estas localidades para reforzar controles. (I)

Confirmado.net-El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020