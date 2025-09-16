Daniel Noboa establece nuevo estado de excepción en siete provincias de Ecuador 

El Primer Mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 134 este martes, 16 de septiembre.

El presidente de la República, Daniel Noboa, determinó un nuevo estado de excepción para siete provincias de Ecuador.

Así lo dispuso el Primer Mandatario a través del Decreto Ejecutivo 134, emitido este martes, 16 de septiembre.

La medida entrará en vigencia en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna.

Tendrá una vigencia de 60 días “sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria”.

En el decreto se detalla que la medida deriva de las paralizaciones “que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.

En el documento se establece que se busca detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en dichas provincias.

Además se suspende en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo el derecho a la libertad de reunión.

Con ello, cita el decreto, no implica restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.

Se dispuso la movilización de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a estas localidades para reforzar controles. (I)

Confirmado.net-El Universo