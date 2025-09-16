Trump demanda a The New York Times por 15.000 millones de dólares

Es «uno de los peores y más degenerados periódicos en la historia de nuestro país», afirmó el mandatario.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la noche de este lunes que impuso una demanda por difamación contra The New York Times por 15.000 millones de dólares.

Según escribió el mandatario en Truth Social, el tabloide es «uno de los peores y más degenerados periódicos en la historia» del país, y se ha convertido en el «portavoz virtual del Partido Demócrata de izquierda radical”.

Asimismo, Trump aseguró que el NYT hizo una «contribución ilegal» a la campaña electoral de la exvicepresidenta Kamala Harris, al haber puesto su respaldo al Partido Demócrata «en el centro de la portada», lo que calificó como «inaudito».

Además, indicó que el tabloide ha estado involucrado por varias décadas en un «método de mentir» sobre él, su familia, el movimiento MAGA y el país en el general. «Me enorgullece responsabilizar a este ‘trapo’ una vez respetado, como lo estamos haciendo con las redes de noticias falsas», agregó, recordando sus litigios contra George Stephanopoulos de la ABC y el programa ’60 Minutos’ de la CBS.

«Al New York Times se le ha permitido mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, y eso se acaba ya», concluyó el mandatario.

El pasado mes de julio, Trump demandó al propietario de The Wall Street Journal también por difamación y difundir ‘fake news’, luego de que el diario publicara un artículo sobre una carta que supuestamente le envió al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Con información de Agencia RT