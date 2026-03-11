¿Cuáles son las prioridades de México en la revisión del T-MEC? Sheinbaum responde

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los aranceles al acero, aluminio y vehículos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes las prioridades que tiene este país ante el inminente inicio de la revisión del tratado de libre comercio que mantiene con EE.UU. y Canadá, y que es conocido como T-MEC.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.Hector Vivas / Gettyimages.ru

«Obviamente nosotros queremos la disminución o, de plano, todo aquello que cumpla con las reglas de origen que están en el llamado capítulo 232 que subieron aranceles en Estados Unidos, pues que se quiten esos aranceles que tienen que ver con el acero y el aluminio, principalmente», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

En el caso de los vehículos, agregó, la posición de México es que no haya aranceles o que, en el peor escenario, que EE.UU. no le cobre cuotas mayores a las que impone a Europa o a Corea del Sur.

«Es lo que hemos estado pidiendo a Estados Unidos, tanto de manera personal, cuando hablo con el presidente (Donald) Trump, como en las mesas de trabajo con el secretario de Comercio y con el responsable de los tratados comerciales», señaló.

México, Canadá y EE.UU. comenzarán el próximo 16 de marzo la esperada renegociación del T-MEC en medio del clima de tensión que ha generado Trump debido a sus oscilantes políticas arancelarias que han incluido nuevas tasas a sus socios comerciales y el desdén a este pacto comercial, así como crecientes rumores de su intención de abandonarlo.

