Urgente!

¿Cuáles son las prioridades de México en la revisión del T-MEC? Sheinbaum responde
Guatemala anuncia fin de embargo militar de Estados Unidos
Cómo obtener un préstamo quirografario en Ecuador
Tripulación de nave china Shenzhou-21 realiza pruebas médicas avanzadas y experimentos neurocientíficos en el espacio
March 11, 2026

¿Cuáles son las prioridades de México en la revisión del T-MEC? Sheinbaum responde

  • marzo 10, 2026
  • 0
  • 142
  • 2 Min Read

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los aranceles al acero, aluminio y vehículos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes las prioridades que tiene este país ante el inminente inicio de la revisión del tratado de libre comercio que mantiene con EE.UU. y Canadá, y que es conocido como T-MEC.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.Hector Vivas / Gettyimages.ru

«Obviamente nosotros queremos la disminución o, de plano, todo aquello que cumpla con las reglas de origen que están en el llamado capítulo 232 que subieron aranceles en Estados Unidos, pues que se quiten esos aranceles que tienen que ver con el acero y el aluminio, principalmente», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

En el caso de los vehículos, agregó, la posición de México es que no haya aranceles o que, en el peor escenario, que EE.UU. no le cobre cuotas mayores a las que impone a Europa o a Corea del Sur.

«Es lo que hemos estado pidiendo a Estados Unidos, tanto de manera personal, cuando hablo con el presidente (Donald) Trump, como en las mesas de trabajo con el secretario de Comercio y con el responsable de los tratados comerciales», señaló.

México, Canadá y EE.UU. comenzarán el próximo 16 de marzo la esperada renegociación del T-MEC en medio del clima de tensión que ha generado Trump debido a sus oscilantes políticas arancelarias que han incluido nuevas tasas a sus socios comerciales y el desdén a este pacto comercial, así como  crecientes rumores de su intención de abandonarlo. 

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024