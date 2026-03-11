Urgente!

La batalla de Estefany Rodríguez, la periodista que cubría migración en Tennessee y terminó detenida por el ICE

Los abogados de la reportera colombiana alegan que fue perseguida por su labor crítica con la política migratoria de Trump y que fue arrestada sin orden judicial.

La detención por parte de agentes migratorios de la reportera colombiana Estefany Rodríguez en Tennessee es el último caso en el que se entrelazan la intensificada política antiinmigrante del Gobierno de Donald Trump y un creciente enfrentamiento con la prensa.

Aunque las autoridades afirman que el arresto del miércoles pasado se debe a su supuesto estatus migratorio irregular, los abogados de la periodista, que está casada con un ciudadano estadounidense y tiene su petición de asilo en proceso, aseguran que su captura no fue rutinaria, sino una detención dirigida en represalia por su trabajo cubriendo operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el marco de la ofensiva de deportaciones sin precedentes emprendida por la Administración del republicano.

El equipo legal que está representando a Rodríguez presentó un recurso de habeas corpus ante el juez federal que lleva su caso el fin de semana pasado, alegando que había sido detenida sin una orden judicial. Y el lunes, lo volvió a presentar, agregando que su arresto estaba violando sus derechos bajo la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión y el debido proceso.

El juez de distrito Eli Richardson ha dado hasta este jueves para que la Administración se pronuncie sobre el porqué de la detención de Rodríguez, y ha fijado una primera audiencia para el próximo 17 de marzo.

Rodríguez, de 35 años, es reportera del medio en español Nashville Noticias, creado en 2016 para informar a la creciente comunidad hispanohablante de Tennessee sobre asuntos locales, política, seguridad y cultura. Allí, Rodríguez había centrado gran parte de su cobertura reciente en los operativos y redadas del ICE en la capital del Estado sureño.

El miércoles pasado por la mañana, mientras iba con su esposo, Alejandro Medina, en un vehículo claramente marcado con el logo del medio, fue arrestada.

Mas información en El País

