CORDES alerta: movida con Petroecuador infló cifras fiscales

La Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES) advirtió que el déficit del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 alcanzó los $4.592 millones, casi $1.200 millones más que en 2024. Sin embargo, según su análisis, el resultado pudo ser mucho peor si no fuera por un convenio de última hora entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Petroecuador que incorporó $853 millones como ingreso extraordinario.

Déficit mayor pese a ingresos extraordinarios

De acuerdo con el análisis difundido por CORDES, el deterioro fiscal obedece principalmente a un aumento del 10% en el gasto total, que pasó de $26.009 millones en 2024 a $28.612 millones en 2025.

El crecimiento se explica por:

Un aumento de $1.700 millones en gasto permanente.

Un incremento de $900 millones en gasto no permanente.

Los mayores incrementos se concentraron en los intereses de la deuda pública —especialmente la interna, que subió 32%— como consecuencia de la fuerte colocación de títulos del Estado en los últimos años. Entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, el saldo de deuda interna pasó de $15.573 millones a $20.463 millones.

También crecieron las transferencias al IESS, bonos sociales y compensaciones implementadas por el actual Gobierno, además de mayores giros a los GAD.

Petroecuador y la “condonación” de $853 millones

El punto más sensible del análisis es el convenio suscrito el 28 de diciembre de 2025 entre el MEF y EP Petroecuador, mediante el cual se realizó una “cancelación voluntaria de obligaciones” por $853 millones.

Según el Ministerio, esa condonación de deuda se registró como una transferencia de capital a favor del deudor —es decir, como ingreso del Estado— basándose en lineamientos estadísticos del FMI.

Pero, como señala CORDES, la guía del propio FMI establece que el mismo monto debe registrarse como gasto en el balance del acreedor, en este caso Petroecuador.

La operación abre varias interrogantes:

¿Qué deuda específica fue condonada?

¿Qué norma habilita este tipo de acuerdos entre entidades públicas?

¿Estaba Petroecuador en condiciones financieras de asumir ese impacto?

¿El FMI validará esta operación en su próxima revisión fiscal?

Sin la movida, el déficit habría superado los $5.400 millones

CORDES sostiene que sin esta operación extraordinaria, el déficit fiscal 2025 habría superado los $5.400 millones, una cifra similar a la proyectada para 2026.

Además, diciembre cerró con un déficit mensual de apenas $229 millones, cuando históricamente suele ser el mes de mayor desequilibrio fiscal.

El panorama revela una situación estructural compleja: caída de ingresos petroleros (–19%), aumento sostenido del gasto corriente y mayor presión por intereses internos.

Más allá del efecto estadístico, el desafío fiscal permanece intacto para 2026.

Con información de CORDES