10 años de Coca Codo Sinclair: generación, estabilidad y desarrollo sostenible

Cuando en noviembre de 2016 entró en operación comercial la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, inició el impacto transformador que esta infraestructura tendría en el sistema eléctrico ecuatoriano. Diez años después, los indicadores técnicos y financieros confirman que la obra ha cumplido con su cometido fundamental: garantizar el suministro de energía limpia, reducir la dependencia de combustibles importados y sostener el desarrollo del país con un recurso renovable y propio.

Este artículo analiza el desempeño de la central durante su primera década de operación, los beneficios cuantificables que ha aportado a la matriz energética nacional y su papel estratégico en la estabilidad del sistema interconectado.

El aporte de Coca Codo Sinclair al abastecimiento eléctrico del Ecuador es sencillamente determinante. La central genera aproximadamente el 30% de toda la electricidad que consume el país, lo que significa que uno de cada cuatro kilovatios hora utilizados en hogares, industrias y comercios proviene directamente de esta infraestructura. Esta participación la consolida como la principal fuente de generación del sistema interconectado nacional y como un recurso estratégico de primer orden para el desarrollo del país.

Los registros históricos de generación confirman el alto desempeño operativo de la central a lo largo de estos diez años. En 2023 alcanzó un récord de producción anual de 8.032 GWh, mientras que, en 2024, a pesar de un fuerte estiaje que afectó a varias cuencas del país, logró generar 7.136 GWh, aportando el 32% de la energía hidroeléctrica nacional y demostrando su capacidad operativa incluso en condiciones climáticas adversas.

Durante el primer cuatrimestre de2024, la central registró un factor de planta del 87,23%, operando a su capacidad máxima justo cuando la demanda del sistema lo exigía, lo que permitió mantener el suministro eléctrico y reducir significativamente los cortes de energía que afectaban al país antes de su entrada en operación.

La central ha establecido múltiples hitos operativos que merecen destacarse. En septiembre de 2025 alcanzó un récord histórico de generación mensual de 841,123 GWh . Durante el estiaje de 2024, la central fue especialmente relevante, generando entre el 40% y el 50% de la energía hidráulica nacional en los momentos más críticos, y en abril de ese año alcanzó una potencia máxima de 1.488 MW, muy cerca de su capacidad instalada total.

Desde una perspectiva financiera, el impacto de Coca Codo Sinclair se refleja en el ahorro generado por la sustitución de generación térmica basada en combustibles fósiles. La central produce un ahorro estimado entre 400 y 700 millones de dólares anuales para el Estado ecuatoriano, al evitar la importación de diesel y nafta que se requerirían para producir la misma cantidad de energía en centrales termoeléctricas.

Con una producción anual que ronda los 7.000 GWh, si se comercializara a un precio de 3 centavos por kWh, en sus años de operación ya se habría cubierto prácticamente su costo total de construcción, estimado en 2.500 millones de dólares. Además, el costo de producción de cada kilovatio hora generado en Coca Codo Sinclair es altamente competitivo, lo que ha contribuido a la estabilidad de las tarifas eléctricas en el mercado regional.

El beneficio ambiental de la central es igualmente significativo. Al tratarse de una fuente de energía renovable y no contaminante, Coca Codo Sinclair evita la emisión de aproximadamente 4 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático y al cumplimiento de los compromisos internacionales del Ecuador en materia de reducción de gases de efecto invernadero. En 2024, alrededor del 70% de la energía nacional provino de fuentes renovables, siendo la hidroeléctrica la principal, con Coca Codo como protagonista indiscutible de esta transformación hacia una matriz energética más limpia y sostenible.

En sus primeros años de operación, la central ha producido más de 60.000 millones de kWh, energía suficiente para abastecer al Ecuador durante dos años completos. Esta generación acumulada ha permitido no solo cubrir la demanda nacional de manera estable, sino también reducir la dependencia externa, alcanzando la soberanía energética que el país había buscado durante décadas.

Diez años después de su puesta en marcha, los números son contundentes: Coca Codo Sinclair ha cumplido con su cometido fundamental. La central ha operado de manera continua, ha establecido récords de generación, ha ahorrado miles de millones de dólares en importación de combustibles y ha evitado la emisión de decenas de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Su contribución a la estabilidad del sistema eléctrico y al desarrollo sostenible del Ecuador la consolidan como la columna vertebral de la matriz energética nacional y como un activo estratégico cuyo valor para el país trasciende con creces cualquier controversia técnica. La lección que deja esta primera década de operación es clara: cuando se conciben, construyen y operan con criterio técnico, las grandes infraestructuras energéticas pueden transformar el desarrollo de una nación. FIN