China lidera las importaciones de Ecuador con fuerte crecimiento en vehículos y tecnología

En 2025 China se consolidó como principal proveedor de Ecuador, pero ese liderazgo vino acompañado de una consecuencia estructural: el déficit comercial no petrolero con el gigante asiático prácticamente se duplicó y alcanzó los $ 1.901 millones. Mientras las exportaciones ecuatorianas crecieron a un ritmo moderado, las importaciones desde China aumentaron un 29 %, impulsadas principalmente por vehículos pesados, livianos y teléfonos celulares.

Las cifras, difundidas por El Universo con base en datos del Banco Central del Ecuador (BCE), revelan una recuperación económica tras la recesión de 2024, pero también muestran una creciente asimetría en la relación comercial con el principal socio asiático del país.

¿Qué ocurrió con la balanza comercial entre Ecuador y China en 2025?

Ecuador importó al mundo $ 30.925 millones en 2025, un 11,5 % más que en 2024. De ese total, las compras no petroleras representaron $ 24.370 millones, con un crecimiento del 15,3 %.

China se consolidó como principal proveedor de Ecuador al registrar exportaciones hacia el país por $ 7.821 millones. Sin embargo, el déficit comercial no petrolero con China alcanzó $ 1.901 millones, casi el doble del registrado en 2024 ($ 953 millones).

El desbalance se explica porque:

Las exportaciones no petroleras ecuatorianas a China llegaron a $ 5.920 millones y crecieron 16 %.

Las importaciones desde China crecieron 29 %, casi el doble que las exportaciones.

El contraste es evidente cuando se compara con Estados Unidos. Con ese país, Ecuador registró un superávit comercial no petrolero de $ 3.566 millones en 2025, producto de exportaciones por $ 6.570 millones frente a importaciones por $ 3.015 millones.

China principal proveedor Ecuador implica, por tanto, un crecimiento del intercambio, pero también una ampliación significativa del déficit comercial.

Vehículos y celulares explican el salto de importaciones desde China

Dos rubros concentran buena parte del crecimiento de las compras al gigante asiático: celulares y vehículos.

Según el BCE, la importación de celulares desde China creció 19,4 % y alcanzó $ 502 millones en 2025. Estos bienes están clasificados como bienes de capital y su aumento refleja recuperación del consumo y del aparato productivo.

El salto más fuerte se dio en vehículos pesados. Las importaciones alcanzaron $ 367 millones y crecieron 91,2 %, prácticamente el doble que en 2024. Las compras de vehículos livianos llegaron a $ 394 millones, con un crecimiento del 42,2 %.

De acuerdo con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), las ventas de camiones aumentaron 40 % y alcanzaron 13.189 unidades, el mejor desempeño de los últimos años.

La marca china Sinotruk lideró el ranking de ventas con 2.784 unidades, un 64 % más que en 2024. Cuatro de las cinco marcas más vendidas en el segmento de camiones fueron chinas.

La consolidación de China como principal proveedor de Ecuador en vehículos confirma una mayor presencia industrial del gigante asiático en sectores estratégicos vinculados a logística, comercio, agricultura y exportaciones.

¿Por qué se duplicó el déficit comercial con China?

El exministro de Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda, atribuye el comportamiento a la recuperación económica tras la recesión de 2024.

“En 2025 se recuperan las importaciones, particularmente en bienes de capital y materias primas”, explicó.

China es el principal fabricante mundial de teléfonos celulares y uno de los mayores productores de bienes intermedios y vehículos. Además, el acuerdo comercial vigente genera un efecto de sustitución: productos que antes provenían de Brasil, Colombia o la Unión Europea están siendo reemplazados por bienes chinos debido a la desgravación arancelaria.

Según Legarda, este fenómeno es parte natural de un tratado comercial, pero el reto es equilibrar el crecimiento exportador.

Exportaciones a China: oportunidades y desafíos pendientes

Las exportaciones no petroleras a China crecieron 16 % en 2025 y alcanzaron $ 5.920 millones. Banano, camarón, pesca y madera registraron avances.

No obstante, el crecimiento no compensa el aumento acelerado de importaciones.

Uno de los principales desafíos radica en los protocolos sanitarios y en la habilitación de nuevos productos de exportación. El sector lácteo avanzó con la firma del protocolo correspondiente, pero todavía requiere habilitación de plantas productoras.

Otros sectores con potencial, como proteínas animales, frutas congeladas y derivados de cacao, enfrentan retos técnicos y comerciales.

Según Legarda, además de la habilitación sanitaria, se necesita gestión activa de promoción comercial para aprovechar plenamente el acuerdo.

Si Ecuador no acelera la diversificación exportadora, la condición de China principal proveedor Ecuador podría consolidarse en un escenario de déficit estructural creciente.

¿Qué implica ahora para Ecuador?

China principal proveedor Ecuador no solo refleja crecimiento comercial, sino también una transformación en la matriz de abastecimiento del país.

El aumento en la compra de camiones y bienes de capital sugiere recuperación productiva. Sin embargo, el déficit comercial no petrolero de $ 1.901 millones plantea interrogantes estratégicos sobre sostenibilidad y equilibrio.

La relación comercial con China continuará profundizándose, especialmente en un contexto global donde Asia amplía su influencia económica en América Latina.

El desafío para Ecuador será fortalecer su estrategia exportadora, mejorar protocolos sanitarios y desarrollar mayor valor agregado si desea reducir la brecha comercial en los próximos años.

