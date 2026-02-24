Urgente!

Vacaciones de la Fiesta de la Primavera impulsan el aumento del consumo en Shanghai
Aquiles Alvarez pide al concejo nueva licencia del 25 de febrero al 26 de marzo
CORDES alerta: movida con Petroecuador infló cifras fiscales
10 años de Coca Codo Sinclair: generación, estabilidad y desarrollo sostenible
February 24, 2026

Aquiles Alvarez pide al concejo nueva licencia del 25 de febrero al 26 de marzo

  • febrero 24, 2026
  • 0
  • 125
  • 1 Min Read

Alvarez ya había requerido previamente una licencia sin remuneración el pasado 9 de febrero. 

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, solicitó al Concejo Municipal una nueva extensión de licencia sin sueldo.

Esta vez para ausentarse del cargo entre el 25 de febrero y el 26 de marzo de 2026.En un oficio, enviado este 20 de febrero y dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Guayaquil, el alcalde señala que la solicitud responde a “motivos estrictamente personales”.

Alvarez ya había requerido previamente una licencia sin remuneración el pasado 9 de febrero y ahora plantea que esta sea extendida por un nuevo periodo.

Durante la ausencia del alcalde le corresponderá subrogar sus funciones a la vicealcaldesa, Tatiana Coronel Flores, quien actualmente está a cargo de la conducción del Cabildo mientras dure la licencia.

La autoridad cierra el documento con la frase protocolaria “Dios, Patria y Libertad”.

El Concejo Municipal deberá conocer y resolver la solicitud en el marco de sus competencias.

El alcalde fue detenido la madrugada del martes 10 de febrero del 2026, en un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional. (I)

Confirmado.net – El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020