Aquiles Alvarez pide al concejo nueva licencia del 25 de febrero al 26 de marzo

Alvarez ya había requerido previamente una licencia sin remuneración el pasado 9 de febrero.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, solicitó al Concejo Municipal una nueva extensión de licencia sin sueldo.

Esta vez para ausentarse del cargo entre el 25 de febrero y el 26 de marzo de 2026.En un oficio, enviado este 20 de febrero y dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Guayaquil, el alcalde señala que la solicitud responde a “motivos estrictamente personales”.



Alvarez ya había requerido previamente una licencia sin remuneración el pasado 9 de febrero y ahora plantea que esta sea extendida por un nuevo periodo.

Durante la ausencia del alcalde le corresponderá subrogar sus funciones a la vicealcaldesa, Tatiana Coronel Flores, quien actualmente está a cargo de la conducción del Cabildo mientras dure la licencia.

La autoridad cierra el documento con la frase protocolaria “Dios, Patria y Libertad”.

El Concejo Municipal deberá conocer y resolver la solicitud en el marco de sus competencias.

El alcalde fue detenido la madrugada del martes 10 de febrero del 2026, en un operativo realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional. (I)

Confirmado.net – El Universo