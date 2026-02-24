Vacaciones de la Fiesta de la Primavera impulsan el aumento del consumo en Shanghai

SHANGHAI, La economía de consumo de Shanghai abrió el Año del Caballo a todo galope, con un notable aumento del gasto durante las festividades del Año Nuevo Lunar chino, de acuerdo con la Comisión Municipal de Comercio de Shanghai.

Vacaciones de la Fiesta de la Primavera impulsan fuerte aumento del consumo en Shanghai

Del 15 al 22 de febrero, a incluir ocho jornadas del festivo de nueve días por la Fiesta de la Primavera, la metrópolis oriental china registró 60.350 millones de yuanes (8.690 millones de dólares) en gasto combinado en línea y presencial, lo que representa un aumento del 12,8 por ciento respecto al año anterior.

El consumo en espacios físicos creció aún más rápido, subiendo un 15,4 por ciento, lo que indica que los consumidores volvieron a celebrar en gran medida de forma presencial. Este aumento no ocurrió por accidente.

Durante las festividades, Shanghai lanzó su temporada de consumo de fin de año, combinando comercio, cultura, turismo, deportes y exposiciones en un denso calendario de celebraciones.

En promedio, se realizaron más de 300 actividades cada día en toda la ciudad. El atractivo de Shanghai se expande mucho más allá de sus fronteras.

La urbe se mantuvo como un destino favorito tanto para visitantes extranjeros como para turistas nacionales durante el período del Año Nuevo chino 2026.

Las ventas en la modalidad de devolución de impuestos a la salida superaron los 80 millones de yuanes, aumentando un 150 por ciento interanual.

Los visitantes de Hong Kong, Macao y Taiwán, así como de Rusia, la República de Corea y Estados Unidos, se incluyeron entre los mayores compradores.

Además, varios distritos de Shanghai respaldaron el impulso de las compras festivas con subsidios sustanciales, lanzando una amplia gama de vales para estimular el gasto.

Los datos de Alipay muestran que los distritos de toda la ciudad han distribuido desde enero más de 110 millones de yuanes en vales, ayudando a generar más de 500 millones de yuanes en ventas de comercio minorista y restauración.

Confirmado.net – Xinhua