Cómo aprovechar al máximo el bono de bienvenida de Bet365 Argentina desde la app

Los usuarios que formen parte de Bet365 online a través de la aplicación también pueden reclamar el bono de bienvenida. Ya sea que prefieras los deportes o los juegos de azar, en ambas categorías la plataforma otorga ofertas que te permiten estar por más tiempo.

En esta sección conocerás las preferidas de la comunidad argentina, y todos los detalles para obtenerlas rápidamente.

¿Cómo funciona el bono de bienvenida de Bet365 app?

La oferta está destinada para nuevos jugadores, que deben hacer una recarga de al menos $100 para recibir apuestas gratuitas. El monto a obtener puede alcanzar los $3000.

Al cargar unos $500, por ejemplo, recibirás esa misma cantidad en apuestas gratis. Además, si tu primer ingreso es de $1000 o más, Bet365 suma 10 fichas doradas que puedes usar en juegos de mesa y cartas seleccionados.

Pasos para reclamar el bono desde la app Bet365

Aprovechar el bono de bienvenida Bet365 Argentina app es bastante sencillo, pero conviene seguir los pasos con atención para no perderlo. Te lo detallo:

Registro en la app

Primero tienes que registrarte en la app de Bet365. La obtienes desde la tienda oficial, la abres y completas un formulario con tu nombre, documento de identidad, fecha de nacimiento, correo y un método de contacto.

Métodos de depósito disponibles

Ahora pasas al depósito de Bet365 de al menos $100. Puedes hacerlo a través de tarjetas de crédito/débito, Mercado Pago o transferencias. Considera que en algunos métodos, como Paysafecard, no son compatibles con la promoción.

Activación del bono

Después de la recarga, entras en la sección “Ofertas” dentro de la app. Ahí vas a ver la oferta y solo tienes que seleccionarla para desbloquearla. Recuerda que cuentas con 30 días desde tu registro para reclamarlo.

Condiciones clave del bono Bet365

Las ofertas de Bet365 vienen con términos específicos que sí o sí debes entender antes de usarlo. No son complicadas, pero si las pasas por alto puedes perder la promo.

Requisitos de liberación

Debes superar un requisito de apuesta apostando un monto equivalente a la recarga más el bono en mercados elegibles. Además, las apuestas tienen que ser con cuotas mínimas de 1.50, porque si usas más bajas no cuentan para la liberación.

Tiempo del bono

El beneficio no es eterno, ya que tienes un máximo de 30 días para completar los requisitos. Si no lo haces en ese tiempo, los fondos promocionales y las posibles ganancias se pierden. Así que lo mejor es planificar tus apuestas con tiempo.

Limitaciones

No todas los tipos de apuestas valen. Quedan fuera algunas combinadas específicas, mercados anulados o predicciones que se cierran con Cash Out. Además, los giros gratis solo podrían usarse en ciertos títulos. Un consejo es leer siempre los términos, porque ahí están todos los detalles de rollover.

Consejos para reclamar el bono de bienvenida en Bet365

Si querés sacar un mayor rédito a la bonificación desde Bet365, podés emplear algunas recompensas que aprueban los expertos. Acá dejamos las más importantes:

En vez de meter todo en una sola predicción, repartilo en varias más pequeñas. Así tienes más chances de cumplir los requisitos y un menor riesgo de perder todo.

Elegí deportes como el fútbol o el tenis porque tienen estadísticas claras y mercados fáciles de entender.

Apostá a mercados directos (ganador del partido, total de goles, sets) con cuotas entre 1.50 y 2.00. Así cumplirás con los requisitos y no te arriesgas demasiado.

Usá funciones como el Cash Out para cerrar predicciones antes de que termine el evento y asegurar ganancias o reducir pérdidas.

También está el Bet Builder, con el que armas predicciones personalizadas. Evita combinar muchas selecciones para que sigan siendo viables.

¿Hay un bono en el casino móvil de Bet365?

Por supuesto que sí, al realizar una recarga mínima de $10, podés activar un bono inicial que otorga 5, 10, 20 o 50 giros gratuitos. Los títulos que se aceptan son Book of Horus, Magic Forge y Wrath of the Deep, además de algunos extras como Curse of the Bayou.

A lo largo de los siguientes 20 días, podés participar en hasta 10 revelaciones, con un máximo total de 500 giros. Estos se entregan al instante y no tienen requisitos de apuesta. Así que lo obtenido se suma directo a los fondos de la cuenta.

Debes usarlo dentro de 7 días para que no se eliminen de tu cuenta. Además revisá la sección de Ofertas en la app, porque a veces aparecen misiones adicionales que se combinan con esta promo.

Ventajas de usar la app Bet365 para aprovechar el bono

Cuando descargas la aplicación de Bet365, podés conseguir beneficios adicionales que te permitirán jugar por más tiempo. Acá dejamos algunas interesantes:

La app está optimizada para que las transferencias de pagos se hagan de forma ágil y protegida. Con log-in biométrico, tu cuenta queda segura y accedés en segundos.

Cada vez que aparece una nueva promo, la app te avisa al instante. Esto es clave para no olvidarte de usar los giros o reclamar recompensas a tiempo.

El rendimiento en tiempo real es mejor que desde el navegador. Las cuotas se actualizan rápido y podés usar el bono en mercados de goles en fútbol o sets en tenis.

