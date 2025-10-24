Electores no podrán usar su teléfono celular ni tomar fotografías en el momento de votar el próximo 16 de noviembre

El Consejo Nacional Electoral mantiene la disposición que prohíbe tomar fotos de la papeleta con el voto para estas elecciones de referéndum y consulta popular.

Para las votaciones del 16 de noviembre próximo, los ciudadanos no podrán tomar fotografías de la papeleta ni usar su teléfono celular u otro dispositivo electrónico mientras se encuentren en el biombo.

QUITO (23-10-2025).- El Instituto Geográfico Militar (IGM) empezó a imprimir las papeletas de votación para la consulta popular y el referéndum, que se realizarán el próximo 16 de noviembre. Foto: Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO. Foto: Carlos Granja Medranda

Dentro de 24 días se realizarán los comicios de referéndum y consulta popular propuestos por el presidente de la República, Daniel Noboa, para reformar la Constitución vigente y, a la vez, convocar a una asamblea constituyente para que escriba una nueva norma suprema.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza el proceso y como parte de sus disposiciones mantendrá la prohibición para que los electores usen “dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto”.

También está prohibido para los vocales de las mesas de votación, ya que una vez que concluya el sufragio (a las 17:00) y durante toda la jornada de escrutinio —conteo de votos— tampoco podrán usar sus teléfonos u otros accesorios, excepto la persona designada para realizar las operaciones matemáticas necesarias para llenar las actas.

Aquellos que incumplan esta medida podrán enfrentar un proceso judicial en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por incurrir en una infracción electoral grave, tipificada en el artículo 279 del Código de la Democracia, numeral 12, por “incumplir las resoluciones del CNE y del TCE”.

Esto se sanciona con el pago de once salarios básicos unificados y un año de suspensión de los derechos políticos.

La medida se implementó en los comicios presidenciales de la segunda vuelta de abril de 2025 por una denuncia pública que hizo el gobierno de Daniel Noboa de que, aparentemente, en mercados y barrios populares “se ha coaccionado a ciudadanos y comerciantes para que participen en actividades de campaña de determinados movimientos políticos. Además, se han recibido denuncias por parte de la ciudadanía en las que se indica que tanto individuos como grupos han presionado a ciudadanos para que voten a favor de ciertas organizaciones políticas, ofreciendo incentivos económicos como pagos por cada voto”.

“Esto compromete la integridad del proceso electoral y puede distorsionar los resultados al influir indebidamente en la voluntad de los votantes”, detalla la resolución institucional emitida en marzo de 2025 que se aplicará el próximo 16 de noviembre.

En las elecciones pasadas por incumplir y tomar fotografías del voto fueron notificadas alrededor de 900 personas, aunque se desconoce el estado de los procesos en el CNE y sus delegaciones provinciales.

El consejero José Cabrera confirmó que la resolución está vigente y su incumplimiento es causa de infracción electoral grave.

De igual manera, la presidenta Diana Atamaint recalcó que esta medida está vigente y no se podrán tomar fotografías de la papeleta en el momento de votar.

Para el próximo 16 de noviembre, los 13′938.724 ecuatorianos recibirán una papeleta en la que se pronunciarán por tres preguntas de referéndum:

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: diez asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?

Y la cuarta iniciativa de consulta popular dice:

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? (I)

