October 24, 2025

Dispositivos con HarmonyOS 5 de Huawei superan los 23 millones de unidades 

SHENZHEN, El número de dispositivos que funcionan con el sistema operativo HarmonyOS 5 de la empresa tecnológica china Huawei supera los 23 millones de unidades, informó la compañía durante el lanzamiento de la nueva versión HarmonyOS 6.

La implementación de HarmonyOS 6 comenzó el miércoles y ya está disponible para más de 90 modelos de dispositivos en la primera etapa, introduciendo mejoras en fluidez, inteligencia, protección de la privacidad y colaboración entre equipos, detalló el director ejecutivo de Huawei, Yu Chengdong.

Las características clave del sistema operativo incluyen capacidades de inteligencia artificial contra fraudes y una mejor protección de la privacidad, como la tecnología de IA contra miradas indiscretas.

HarmonyOS es un sistema operativo inteligente para todo tipo de escenarios desarrollado por Huawei y se ha convertido en uno de los tres principales sistemas operativos móviles del mundo.

Confirmado.net – Xinhua

