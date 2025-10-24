Urgente!

October 24, 2025

Precios del petróleo suben tras sanciones de EE.UU. UU. Rusia

Los precios del crudo aceleraron su alza más del 5%, impulsados ​​por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas Rosneft y Lukoil, que podrían limitar la oferta en el mercado.

Hacia las 09H20 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, subía un 5,05 % a 65,75 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, ganaba un 5,18 % a 61,53 dólares. En Asia, los precios del petróleo subieron casi un 3 %.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció las sanciones el miércoles en Washington tras reclamar que sus conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin , para poner fin a la guerra en Ucrania «no van a ningún lado». El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a los aliados de Estados Unidos a unirse a las sanciones.

«Esta decisión pone de manifiesto las razones por las cuales Estados Unidos reconstituyó sus reservas estratégicas a principios de la semana: el Gobierno considera claramente que los precios del petróleo están en un nivel (…) lo suficientemente bajo como para adoptar políticas que podrían alterar la oferta mundial», observó Kyle Rodda, analista de la firma Capital.com.

Confirmado.net – DW

