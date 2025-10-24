Ministro de Ciencia y Tecnología de China expone planes de innovación para el período 2026-2030

BEIJING, La Propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) para la elaboración del XV Plan Quinquenal de desarrollo económico y social establece cuatro disposiciones para la innovación en ciencia y tecnología entre 2026 y 2030, afirmó hoy viernes el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun.

El ministro Yin Hejun expone las metas del XV Plan Quinquenal de China para impulsar la autosuficiencia tecnológica y la innovación entre 2026 y 2030.Foto: Internet

Estas dispositivos tienen como objetivo facilitar la autosuficiencia en ciencia y tecnología de alto nivel y guiar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad, declaró Yin en una conferencia de prensa.

Las disposiciones incluyen el fortalecimiento de la innovación original y los avances en tecnologías clave; la promoción de una profunda integración entre la innovación científica y la industrial: el impulso al desarrollo coordinado de la educación, la ciencia y la tecnología, y el talento, y el impulso a la construcción de la iniciativa China Digital.

El XX Comité Central del PCCh celebró su cuarta sesión plenaria en Beijing del lunes al jueves. Los participantes en la sesión debatieron y aprobaron la Propuesta del Comité Central del PCCh para la elaboración del XV Plan Quinquenal de desarrollo económico y social, de acuerdo con un comunicado de la sesión publicado el jueves.

