August 28, 2025

Colombia: secuestran a 34 militares en operación especial

  agosto 27, 2025
El secuestro se produjo en el Guaviare, donde el pasado domingo fue abatido el guerrillero Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito. 

El ministro de Defensa de Colombia , Pedro Sánchez, informó este martes (26.08.2025) que 34 militares fueron secuestrados, al parecer por civiles, durante una operación en la que fueron abatidos al menos una vez guerrilleros, entre ellos una cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur).

Los combates ocurrieron en un punto llamado Nueva York, que hace parte de la zona rural de El Retorno (Guaviare), donde también se produjo la retención de los militares, que Sánchez calificó como «una acción ilegal y delictiva» por parte de civiles que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio detalles.

«Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo ya la ONU para que se exija su liberación inmediata», señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) una de las disidencias de las FARC, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Según dijo el ministro el domingo, alias Dumar era el «cabecilla principal de la facción Martín Villa» de las disidencias del EMC.

Con información de Agencia DW

