China reporta primer trasplante exitoso de pulmón de cerdo en cuerpo humano, dice Nature 

LONDRES, Por primera vez en la historia, un pulmón de un cerdo genéticamente modificado fue trasplantado con éxito en un cuerpo humano, anunciaron científicos chinos en un estudio publicado en Nature.

Científicos chinos logran el primer trasplante exitoso de pulmón de cerdo a humano, un hito médico publicado en Natureque abre paso a futuros ensayos. Foto: Internet

«Los pulmones son órganos complejos para trasplantar, pero la intervención quirúrgica es un paso hacia los ensayos clínicos», informó hoy Nature.

El receptor, un hombre de 39 años en China con muerte cerebral, recibió el pulmón que había sido sometido a seis modificaciones genéticas para mejorar la compatibilidad con los seres humanos.

El órgano se mantuvo viable y en funcionamiento durante nueve días en su cuerpo sin señales de rechazo hiperagudo o infección.

He Jianxing, autor correspondiente del estudio, dijo a Xinhua que con la creciente demanda mundial de trasplantes de órganos, los xenotrasplantes son considerados una solución prometedora ante la escasez de donadores.

Dijo que el logro representa un paso vital en el xenotrasplante pulmonar. «Este estudio representa un hito en la medicina traslacional», dijo Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes de España.

Al menos una decena de personas en China y Estados Unidos han recibido hasta ahora órganos de cerdos modificados genéticamente, incluyendo corazones, riñones, hígados y un timo.

Domínguez-Gil destacó la importancia del avance y señaló que los pulmones son especialmente difíciles de trasplantar debido a su delicado equilibrio fisiológico.

Reciben un flujo sanguíneo muy alto y están expuestos de manera constante al aire del medio ambiente, lo que los vuelve especialmente vulnerables.

«Los pulmones son el órgano más difícil de trasplantar», dijo Muhammad Mohiuddin, cirujano e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore, quien en 2022 se dirigió al primer trasplante de un corazón de cerdo en una persona con vida.

«Aplaudo su esfuerzo», dijo citado por Nature. «Es un primer paso» hacia los xenotrasplantes, el uso de órganos animales en seres humanos.

Con información de Xinhua