Urgente!

Municipios piden al Gobierno que transfiera asignaciones pendientes, deuda asciende a $ 566.9 millones
Tokio encadena diez días récord de calor extremo 
Venezuela moviliza su Armada ante el despliegue militar de EEUU
Beijing construirá al menos 20 fábricas 5G para 2027 
August 27, 2025

Municipios piden al Gobierno que transfiera asignaciones pendientes, deuda asciende a $ 566.9 millones

  • agosto 27, 2025
  • 0
  • 37
  • 2 Min Read

La AME alertó que la falta de recursos limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos 

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) solicitó al Ejecutivo que transfiera las asignaciones pendientes, que ascienden a $566.9 millones. En un comunicado, emitido la noche de este martes, 26 de agosto de 2025, el gremio que agrupa a los 221 municipios del país, demandó los pagos sobre el concepto de del Modelo de Equidad Territorial.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) es una instancia asociativa de Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos. Foto: twitter.com/AMEcuador/

La AME alertó que hay municipios que tienen retrasos de hasta tres meses. 

En este sentido, la asociación precisó que los pagos pendientes del Modelo de Equidad Territorial equivalen a $543,7 millones, según el siguiente detalle:

  • 2025 por $467.3 millones
  • 2024 por $27.8 millones
  • 2023 por $48.6 millones

“Actualmente, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales (incluido el mes de julio 2025) asciende a un valor total de $566,9 millones. Específicamente, la deuda por otros rubros asciende a: $23.2 millones, correspondiente a devoluciones del IVA, por la competencia de Patrimonio y por la Ley 047″, dice el llamado de la AME.

Asimismo, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas alertó que la falta de entrega oportuna de estos recursos “afecta gravemente la capacidad de gestión de los municipios, limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos”. 

A su vez, el ente citó que los artículos 271 y 298 de la Constitución de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 200 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) y el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas garantizan la entrega oportuna de los recursos mensual y sin condiciones de las asignaciones.

En tanto que el comunicado de la AME recordó que un dictamen de la Corte Constitucional ratificó que garantizar las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es fundamental para proteger los derechos de la población, especialmente en contextos de emergencia o desastres.

Según la proforma presupuestaria para este 2025, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, los GAD tendrán una asignación de $ 3.471,70 millones, superior a los $ 2.942,22 millones ejecutados en el presupuesto de 2024, es decir un aumento de $ 529,48 millones.

Confirmado.net – El Universo

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020