Municipios piden al Gobierno que transfiera asignaciones pendientes, deuda asciende a $ 566.9 millones

La AME alertó que la falta de recursos limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) solicitó al Ejecutivo que transfiera las asignaciones pendientes, que ascienden a $566.9 millones. En un comunicado, emitido la noche de este martes, 26 de agosto de 2025, el gremio que agrupa a los 221 municipios del país, demandó los pagos sobre el concepto de del Modelo de Equidad Territorial.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) es una instancia asociativa de Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos. Foto: twitter.com/AMEcuador/

La AME alertó que hay municipios que tienen retrasos de hasta tres meses.

En este sentido, la asociación precisó que los pagos pendientes del Modelo de Equidad Territorial equivalen a $543,7 millones, según el siguiente detalle:

2025 por $467.3 millones

2024 por $27.8 millones

2023 por $48.6 millones

“Actualmente, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales (incluido el mes de julio 2025) asciende a un valor total de $566,9 millones. Específicamente, la deuda por otros rubros asciende a: $23.2 millones, correspondiente a devoluciones del IVA, por la competencia de Patrimonio y por la Ley 047″, dice el llamado de la AME.

Asimismo, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas alertó que la falta de entrega oportuna de estos recursos “afecta gravemente la capacidad de gestión de los municipios, limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos”.

A su vez, el ente citó que los artículos 271 y 298 de la Constitución de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 200 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) y el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas garantizan la entrega oportuna de los recursos mensual y sin condiciones de las asignaciones.

En tanto que el comunicado de la AME recordó que un dictamen de la Corte Constitucional ratificó que garantizar las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es fundamental para proteger los derechos de la población, especialmente en contextos de emergencia o desastres.

Según la proforma presupuestaria para este 2025, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, los GAD tendrán una asignación de $ 3.471,70 millones, superior a los $ 2.942,22 millones ejecutados en el presupuesto de 2024, es decir un aumento de $ 529,48 millones.

