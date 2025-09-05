Colombia, Paraguay y Uruguay ponen pie en el Mundial 2026

Colombia regresa tras perderse la cita de Qatar, los guaraníes vuelven después de 16 años y la Celeste va a su quinto mundial consecutivo.

Colombia , Paraguay y Uruguay se clasificaron este jueves (04.09.2025) para el Mundial de 2026 y ya son dieciséis las selecciones que aseguraron su presencia en el torneo que se disputará el año próximo en Norteamérica.

El combinado cafetero, su par guaraní y la Celeste se unieron de esta manera a los ya clasificados por Sudamérica, Argentina, Brasil y Ecuador, tras la disputa de la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias regionales.

Colombia regresará a un mundial de fútbol después de haber perdido la cita en Qatar hace cuatro años y Barranquilla, ciudad que ha sido sede del combinado nacional en seis de las siete veces que ganó la plaza a la Copa del Mundo, fue testigo este jueves del nuevo logro con una victoria por 3-0 ante Bolivia.

Paraguay decreta día feriado para festejar clasificación

En Paraguay, el presidente Santiago Peña decretó festivo este viernes para celebrar la clasificación de la selección de fútbol de su país al Mundial del 2026 tras igualar 0-0 con Ecuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco.

«Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. ¡Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní», afirmó el mandatario en su cuenta en X.

La selección de Paraguay aseguró su clasificación directa al Mundial 2026, 15 años después de su última participación en Sudáfrica 2010.

Uruguay a su quinto Mundial consecutivo

Por su lado, Uruguay se clasificó para su quinto Mundial consecutivo al golear 3-0 a Perú en Montevideo, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el torneo de 2026 que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

La contundente victoria dejó a la Celeste en segundo lugar del premundial con 27 unidades y significó la eliminación de Perú, con 12 puntos fuera de la pelea por el séptimo lugar que da paso a un repechaje.

Messi se desprecia de su público en Buenos Aires

En Buenos Aires, Lionel Messi vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la selección argentina, que superó a Venezuela por 3-0 en una noche que conmovió hasta las lágrimas al astro entre demostraciones de amor constante del público y la compañía de su familia.

Desde la llegada misma de la delegación argentina al estadio Monumental de Buenos Aires, 85.000 almas vieron su devoción por el jugador de 38 años del Inter Miami, que con un doblete volvió a ser determinante para el triunfo de la Albiceleste, ya clasificada, por la peneúltima fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026.

Con información de Agencia DW