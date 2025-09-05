China publica directrices para impulsar el desarrollo de alta calidad de industrias deportivas 

BEIJING, China publicó el jueves una serie de directrices para liberar el potencial de consumo de la economía de deportes, como parte de esfuerzos más amplios para impulsar el desarrollo de alta calidad de las industrias relacionadas.

Para 2030, China planea cultivar un grupo de compañías y eventos deportivos con influencia global, propulsando su industria de deportes nacional a una escala de más de 7 billones de yuanes (985.200 millones de dólares), según las directrices, que fueron emitidas por la Oficina General del Consejo de Estado.

Los documentos describen 20 medidas en seis ámbitos, entre los que se incluyen aquellos relacionados con la expansión de la oferta de productos y eventos deportivos, el impulso del consumo deportivo, el apoyo a las empresas deportivas y el cultivo de nuevos motores de crecimiento en las industrias relacionadas.

Entre las medidas específicas se encuentran aquellas destinadas a desarrollar la industria de deportes al aire libre, fortalecer la economía de la nieve y el hielo, mejorar los equipos deportivos, ampliar los escenarios de consumo y fomentar la colaboración en todo el sector.

Las directrices también instan a realizar esfuerzos para mejorar la digitalización de las industrias deportivas ya intensificar el apoyo al talento, la financiación y los servicios en dichas industrias.

Con información de Xinhua