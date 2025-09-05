Urgente!

September 5, 2025

Quito cumple 47 años como Patrimonio de la Humanidad: feria y presentaciones artísticas para este domingo, 7 de septiembre

  • septiembre 5, 2025
  • 2 Min Read

La actividades están previstas desde las 11:00.

Quito fue declarada por la Unesco el 8 de septiembre de 1978 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este 2025, en el que cumple 47 años con esta denominación, adelanta los festejos para este domingo 7.

Las actividades se desarrollarán este domingo, 7 de septiembre. Foto: Tomada de la página Quito informa

Las actividades empezarán desde las 11:00 con una feria municipal al costado norte de la Plaza San Francisco.

A las 16:30 está planificado el despliegue de más de 100 artistas en escena, entre ellos, la Banda Sinfónica Metropolitana y el Coro Mixto Ciudad de Quito.

Todo esto en un escenario cuya disposición hace referencia a los cuatro puntos cardinales, su conexión con el mundo andino y la ubicación de nuestra ciudad.

Entre los solistas que estarán presentes están Andrea Cóndor, Grecia Albán, Nathalia Madrigal, Vico Rodríguez, Alexis Zapata.

A ellos se suman el Centro Quinatoa, Banquina Circo –que nació a partir del proyecto Circo de Luz del Patronato Municipal San José y el Colectivo Azúcar, bajo la dirección artística y musical del maestro Jorge Oviedo.

La conducción de este evento estará a cargo de Christian Norris y, en esta ocasión, se incluye la presentación en kichwa, con Nina Illicachi. Esto como parte de las acciones previstas en el plan de salvaguarda de esta lengua, patrimonio inmaterial del Distrito Metropolitano de Quito.

En el cierre de este despliegue artístico estará la orquesta Los Titos Siempre Titos.

La ciudadanía puede movilizarse en el Metro de Quito para este día. (I)

Confirmado.net-El Universo

