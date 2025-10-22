Urgente!

Revocan condena contra Uribe por soborno y fraude procesal
China se opone firmemente a la venta de armas de EEUU a Taiwán
«No será mucho»: EE.UU. desinfla expectativas de grandes compras de carne argentina 
Dónde ver el partido Liga de Quito vs. Palmeiras por la semifinal de Copa Libertadores 
October 22, 2025

China se opone firmemente a la venta de armas de EEUU a Taiwán

  • octubre 22, 2025
  • 0
  • 184
  • 2 Min Read

BEIJING, Un portavoz del Gobierno chino expresó hoy miércoles la firme oposición del país a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán.

Zhu Fenglian, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular, en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación en relación con un comentario que sugerencia que el próximo año podría registrar el mayor valor total de ventas de armas del país norteamericano a la región de Taiwán.

«Siempre nos hemos opuesto clara y resueltamente a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán», manifestó Zhu.

El portavoz también advirtió que las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD) habían malgastado fondos, que podrían haberse utilizado para mejorar las condiciones de vida en la isla, con el fin de ganarse el favor de las fuerzas externas, lo que acarrearía graves desastres a los compatriotas de Taiwán.

A su vez, la voz reiteró que la cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China y no admite ninguna interferencia externa.

Asimismo, Zhu criticó a algunas personas en Estados Unidos por tratar a la isla como un peón para sus intereses políticos y económicos, y urgió a Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China ya los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos.

Confirmado.net – Xinhua 

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020