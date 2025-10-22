China se opone firmemente a la venta de armas de EEUU a Taiwán

BEIJING, Un portavoz del Gobierno chino expresó hoy miércoles la firme oposición del país a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán.

Zhu Fenglian, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular, en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación en relación con un comentario que sugerencia que el próximo año podría registrar el mayor valor total de ventas de armas del país norteamericano a la región de Taiwán.

«Siempre nos hemos opuesto clara y resueltamente a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán», manifestó Zhu.

El portavoz también advirtió que las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD) habían malgastado fondos, que podrían haberse utilizado para mejorar las condiciones de vida en la isla, con el fin de ganarse el favor de las fuerzas externas, lo que acarrearía graves desastres a los compatriotas de Taiwán.

A su vez, la voz reiteró que la cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China y no admite ninguna interferencia externa.

Asimismo, Zhu criticó a algunas personas en Estados Unidos por tratar a la isla como un peón para sus intereses políticos y económicos, y urgió a Estados Unidos a adherirse al principio de una sola China ya los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos.

Confirmado.net – Xinhua