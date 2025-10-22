«No será mucho»: EE.UU. desinfla expectativas de grandes compras de carne argentina 

La funcionaria del sector advirtió que cualquier apertura del mercado deberá garantizar la seguridad sanitaria frente al riesgo de fiebre aftosa.

Pese al reciente anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de ampliar las compras de carne a Argentina para contener los precios del producto en el mercado estadounidense, la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, le bajó el tono al aviso y aseguró que el volumen de importaciones será limitado.

Rollins confirmó que el gobierno de Trump mantiene conversaciones con Argentina para comprar carne vacuna y que espera ampliar la cuota de carne del país suramericano con aranceles más bajos. Sin embargo, en entrevista con CNBC, la funcionaria dejó claro que «no será mucho».

Además, advirtió que cualquier apertura del mercado deberá garantizar la seguridad sanitaria frente al riesgo de fiebre aftosa.

«Argentina también enfrenta un problema de fiebre aftosa y en el USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.) tenemos que asegurar que nuestra industria ganadera esté segura», agregó Rollins.

Su declaración, no obstante, contradice la condición sanitaria oficial de Argentina, que según datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) está libre de fiebre aftosa.

Los dichos de Trump y Rollins se dan en medio de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial bilateral, que busca aumentar la cuota de carne argentina con menos aranceles a EE.UU.

Según recoge La Gaceta, en la actualidad, el cupo permitido es de 20.000 toneladas de ese producto, pero se analiza elevarlo a entre 60.000 y 70.000 toneladas, aplicando un gravamen reducido del 10 % para el excedente.

Asimismo, el pronunciamiento de la funcionaria llega tras conocerse el salvataje económico que selló EE.UU. para Argentina, por un monto de hasta 20.000 millones de dólares. Esto se concretó después de un encuentro entre Trump y el mandatario argentino, Javier Milei, que se llevó a cabo la semana pasada.

