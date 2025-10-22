Dónde ver el partido Liga de Quito vs. Palmeiras por la semifinal de Copa Libertadores 

Albos y el Verdão se enfrentan en el estadio Rodrigo Paz Delgado este jueves, 23 de octubre desde las 19:30.

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase decisiva y uno de los cruces será el de Liga de Quito vs. Palmeiras, que se enfrentarán en las semifinales del torneo este jueves, 23 de octubre, desde las 19:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito y Palmeiras durante su partido en 2009 por Copa Libertadores. Créditos: Conmebol Libertadores.

Este enfrentamiento revive una vieja rivalidad que no se daba desde el año 2009, cuando ambos equipos compartieron el Grupo G junto con Sport Recife y Colo-Colo.

En aquella edición, Liga de Quito, que venía de consagrarse campeón de la Libertadores en 2008, derrotó a Palmeiras en Quito y cayó en São Paulo, terminando la fase de grupos en cuarto lugar.

A pesar de quedar fuera de la Libertadores, el cuadro albo accedió a la Copa Sudamericana, torneo que terminaría ganando ese mismo año.

Dónde ver el partido

Fecha: Jueves 23 de octubre

Hora: 19:30

Lugar: Estadio Rodrigo Paz Delgado

Transmite: ESPN, Disney Plus

Este 2025, Palmeiras llega con un rendimiento impecable: fue el mejor equipo de la fase de grupos, ganando sus seis partidos ante Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal. Sumó 18 puntos de 18 posibles, con 17 goles a favor y solo 4 en contra.

En octavos de final, goleó 4-0 a Universitario en Lima y empató 0-0 en la vuelta. Luego, en cuartos de final, eliminó a River Plate con un global de 5-2 (2-1 en Argentina y 3-1 en Brasil).

Por su parte, Liga de Quito también mostró solidez, especialmente en su grupo, donde logró dos triunfos clave ante São Paulo: 2-0 en Quito y 0-1 en Brasil.

Este reencuentro con Palmeiras tras 16 años genera expectativa, y la serie promete ser una de las más emocionantes del torneo. El equipo que avance estará a un paso de disputar la final del torneo más prestigioso de América.

El partido de vuelta será el jueves, 30 de octubre, en el Allianz Parque de São Paulo desde las 19:30. (D)

Confirmado.net – El Universo