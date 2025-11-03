Urgente!

China lanza con éxito el satélite de observación terrestre Yaogan-46
La Constitución de Montecristi: un pacto social que sigue desafiando a las élites y a los refundacionales. Ernesto Pazmiño Chávez
Enfoque de China: Agricultura inteligente impulsa actualización industrial del kiwi en China
Tres encuestadoras podrán realizar pronósticos previo a consulta en Ecuador
November 3, 2025

China lanza con éxito el satélite de observación terrestre Yaogan-46

  • noviembre 3, 2025
  • 0
  • 51
  • 1 Min Read

China lanzó con éxito el satélite de observación terrestre Yaogan-46 mediante un cohete portador Changzheng-7A, informó la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (CASC, por sus siglas en inglés).

El despegue tuvo lugar a las 11.47 horas (GMT+8) desde el centro de lanzamiento de satélites de Wenchang, situado en la isla de Hainan.

«El cohete portador Changzheng-7A colocó con éxito el satélite Yaogan-46 en la órbita prevista. El lanzamiento fue exitoso», indicó la CASC en un comunicado.

El satélite se utilizará principalmente para la prevención y mitigación de desastres naturales, así como para la investigación de los recursos terrestres e hídricos nacionales y en aplicaciones meteorológicas.

Esta misión fue el lanzamiento número 605 de la serie de cohetes Changzheng.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020