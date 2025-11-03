China lanza con éxito el satélite de observación terrestre Yaogan-46

China lanzó con éxito el satélite de observación terrestre Yaogan-46 mediante un cohete portador Changzheng-7A, informó la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (CASC, por sus siglas en inglés).

El despegue tuvo lugar a las 11.47 horas (GMT+8) desde el centro de lanzamiento de satélites de Wenchang, situado en la isla de Hainan.

«El cohete portador Changzheng-7A colocó con éxito el satélite Yaogan-46 en la órbita prevista. El lanzamiento fue exitoso», indicó la CASC en un comunicado.

El satélite se utilizará principalmente para la prevención y mitigación de desastres naturales, así como para la investigación de los recursos terrestres e hídricos nacionales y en aplicaciones meteorológicas.

Esta misión fue el lanzamiento número 605 de la serie de cohetes Changzheng.

Con información de AGENCIA SPUTNIK