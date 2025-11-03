Urgente!

November 3, 2025

Una torre medieval de Roma sufre un derrumbe parcial durante unas obras

  noviembre 3, 2025
MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) –

La Torre dei Conti de Roma, levantada en el siglo XIII por orden del Papa, ha registrado este lunes hasta dos derrumbes parciales durante unas obras de remodelación, lo que ha provocado heridas a varios trabajadores, uno de los cuales ha quedado sepultado bajo los escombros.

Imagen El País

La torre, de cerca de 30 metros de altura –pese a que en su origen llegaba al medio centenar–, está situada cerca del Coliseo y del Foro Romano y las autoridades iniciaron sobre ella un proceso de reforma para potenciar su aprovechamiento turístico.

Varios trabajadores se encontraban sobre un andamio cuando se produjo el primero de los derrumbes, mientras que el segundo tuvo lugar en plenas operaciones de rescate, con efectivos de los Bomberos ya desplegados para atender a las primeras víctimas, según la cadena RAI.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se han desplazado a la zona para seguir en persona estos trabajos.

Con información de EUROPA PRESS

