Filipinas evacua a miles de personas por tifón Kalmaegi
November 3, 2025

Filipinas evacua a miles de personas por tifón Kalmaegi

Las autoridades de Filipinas ordenaron este lunes (03.10.2025) la evacuación de miles de personas y el cierre de colegios y oficinas ante la llegada del tifón Kalmaegi, que está previsto que golpee en la madrugada del martes la región central del archipiélago.

Kalmaegi, conocido en el país como Tino, gana fuerza mientras se acerca a las costas filipinas y se convirtió hoy en tifón al registrar vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 135, indica la Agencia Meteorológica de Filipinas (Pagasa).

El tifón se encontraba en la mañana del lunes a 340 kilómetros al este de la isla de Samar, en la región filipina de Visayas, donde se espera que toque tierra en la madrugada de este martes con vientos que podrían alcanzar los 165 kilómetros por hora.

La tormenta llegará acompañada de lluvias intensas que podrían provocar graves inundaciones, advierte Pagasa.

Colegios y oficinas cerrados

Al menos 7.000 residentes en zonas costeras de las Islas Dinagat han sido evacuados de manera preventiva, mientras los colegios y oficinas permanecerán cerrados hasta el miércoles, declaró hoy el gobernador regional Nilo Demerey al canal GMA.

En la turística isla de Siargao, las autoridades locales también ordenaron la evacuación de la población en zonas costeras y han prohibido las actividades turísticas y la pesca, apunta el portal Rappler.

