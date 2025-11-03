Ecuador investiga la causa de 12 muertes en cárceles del país

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de (SNAI), de Ecuador, informó que investiga la muerte de 12 personas privadas de libertad registradas en cárceles del país ubicadas en las provincias de Guayas (suroeste); Azuay (sur) y Esmeraldas (noroeste).

Imagen de referencia (Primicias)

«Unos 6 fallecidos en Guayas por muertes naturales; 4 fallecidos en Turi (Cuenca) y 2 fallecidos en Esmeraldas», confirmó el SNAI a la prensa local.

Según la entidad pública, se realizan los peritajes y procedimientos para dictaminar las causas médicas específicas de los decesos.

El SNAI apuntó que los casos calificados como muerte natural, bajo investigación, responden a las observaciones médicas preliminares, mientras se desarrollan los estudios completos que permiten confirmar o precisar el dictamen definitivo.

«Es importante aclarar que en Ecuador los informes médico-legales pueden requerir un tiempo de análisis que varía según la complejidad del caso, la carga de trabajo de Medicina Legal, la necesidad de peritajes complementarios (toxicológicos, histopatológicos o de ADN) y la coordinación con las unidades investigativas», anotó.

Según el SNAI, este proceso puede extenderse desde algunos días hasta varias semanas, a fin de garantizar resultados científicos y verificables.

«Las causas de muerte están bajo análisis médico legal y los resultados definitivos serán emitidos por las autoridades competentes conforme en su debido momento», precisó.

Enfatizó que la referencia a “muerte natural” corresponde a una calificación médica inicial, no al dictamen forense final, mientras se realizan los estudios correspondientes.

Con información de AGENCIA SPUTNIK