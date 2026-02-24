China evalúa impacto de fallo sobre aranceles del Tribunal Supremo estadounidense

BEIJING, El Ministerio de Comercio de China anunció hoy lunes que ha tomado nota del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), y está realizando una evaluación rigurosa de su impacto y del contenido relevante.

China evalúa repercusiones del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre aranceles impuestos bajo la IEEPA. Foto: Internet-Xinhua

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó el viernes que es ilegal la imposición de aranceles por parte del Gobierno de este país a los socios comerciales en virtud de la IEEPA.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, un portavoz del ministerio afirmó que China siempre se ha opuesto a cualquier tipo de aumento unilateral de aranceles, y enfatizó que en una guerra comercial nadie gana y el proteccionismo conduce a un callejón sin salida.

Las unilaterales de la parte estadounidense, como la imposición de los aranceles recíprocos y los relacionados con el fentanilo, no solo violan las medidas económicas y comerciales internacionales, sino que también contravienen las leyes nacionales de Estados Unidos y no benefician a ninguna de las partes, añadió el portavoz.

«China insta a Estados Unidos a levantar los aranceles unilaterales impuestos a sus socios comerciales», declaró el vocero y subrayó que cuando ambos países cooperan, se benefician, y cuando se enfrentan, sufren.

Asimismo, agregó, China ha notado que la parte estadounidense se prepara para utilizar alternativas, como investigaciones comerciales, en un intento por mantener los aranceles impuestos a sus socios comerciales.

«China seguirá de cerca esta situación y salvará firmemente sus propios intereses», aseguró.

Confirmado.net – Xinhua