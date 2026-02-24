En estas ocho ciudades ya se puede realizar la asignación y transferencia de placas para vehículos nuevos

La prestación se realizará exclusivamente para los GAD que cuenten con autorización vigente para procesos de matriculación.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que ya está habilitado el servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas vehiculares virtuales para la matriculación de vehículos nuevos en ocho ciudades del país.

Según la entidad, el trámite se encuentra disponible en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja, Manta y Machala, como parte del proceso de reactivación progresiva de sus servicios a escala nacional.

La prestación se realizará exclusivamente para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cuenten con autorización vigente para ejecutar procesos de matriculación de vehículos nuevos, conforme a la normativa legal y disposiciones correspondientes.

La institución señaló que la medida responde a acciones técnicas y administrativas orientadas a restablecer de manera ordenada y segura la atención a los usuarios. En los últimos días, en Quito y Guayaquil también se retomó la atención para la matriculación de vehículos nuevos.

Además, se habilitó la recepción de documentación en la matriz, en Quito, con el fin de continuar el proceso de autorización y permiso de funcionamiento de los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) a escala nacional.

Los servicios de la entidad permanecían suspendidos desde el 30 de enero, tras una intervención de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en la matriz, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada.

La Agencia aseguró que mantiene un trabajo permanente para garantizar servicios eficientes y transparentes, y reiteró su política de cero tolerancia frente a posibles irregularidades en los trámites. (I)

Confirmado.net – El Universo