Hong Kong eleva «enérgica protesta» a Panamá

El gobierno de Hong Kong envió el martes (24.02.2026) una «enérgica protesta» al cónsul de Panamá en la región semiautónoma china por la toma de dos puertos, los de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, por parte de las autoridades del país centroamericano, que eran administrados por un conglomerado basado en la ciudad autónoma china.

El secretario de Comercio de la ciudad, Algernon Yau Ying-wah Yau, expresó su «fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa de ayer, por parte del gobierno panameño, de dos puertos» operados por una filial de CK Hutchison, indicó el gobierno de Hong Kong en un comunicado. El traspaso se hizo ayer efectivo tras un fallo judicial inapelable.

Disputa en torno al Canal de Panamá

En opinión de las autoridades de la antigua colonia británica, la decisión del Tribunal Supremo panameño de revocar la concesión a PPC -en vigor desde 1997- constituye «un menosprecio a los hechos y una vulneración de la confianza», al tiempo que «viola el espíritu» del mencionado contrato.

La decisión se dio en medio de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China en torno al Canal de Panamá y por el comercio con Latinoamérica. Washington llegó a amenazar con anexionarse Panamá, entre otras medidas de presión.

Lea mas en Deutsche Welle