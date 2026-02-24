Acción ante la Corte Constitucional busca frenar cobro de la tasa de desechos en Quito

El concejal Michael Aulestia pidió la suspensión de la tasa de recolección el pasado 9 de febrero.

Ante la negativa del Municipio de Quito a frenar el cobro de la tasa de recolección de basura que entró en vigencia el 1 de febrero en la planilla de agua potable, el concejal Michael Aulestia y la bancada de la oposición en el cabildo de la capital interpusieron demanda ante la Corte Constitucional (CC) para frenar el cobro de este servicio.

Esto se dio después de que, durante varias semanas, vecinos de distintos barrios de la ciudad se quejaron por el exceso del cobro que afectaba económicamente el diario vivir de la población.

En distintos barrios, la gente se quejaron de que los cobros subieron hasta en un 300 % más de lo que se pagaba anteriormente, dado que la cancelación ahora se dividió en dos partes: un monto está destinado para el agua potable y otro para la tasa de recolección de basura.

Según el Municipio, este servicio sería cobrado progresivamente, es decir, mientras más se gaste agua, más se pagará por la tasa de recolección. Sin embargo, varios personas que disponían de medidores comunitarios fueron los más afectados por este sistema.

El concejal Michael Aulestia escribió una carta en sus redes sociales expuso la acción presentada. “Ante esta negativa, hoy ejercí una acción constitucional para precautelar los intereses de los habitantes de Quito, porque cuando la autoridad se niega a revisar una medida cuestionada, corresponde activar mecanismos legales que la Constitución nos otorga”, añadió el edil.

Para el funcionario, la tasa está mal estructurada e injustificada y no se trata de un trámite administrativo sino de una carga que se siente en cada hogar y en cada emprendimiento.

“Quito necesita gestión eficiente y decisiones técnicamente sustentadas. No se puede trasladar costos a la ciudadanía sin claridad sobre su cálculo y proporcionalidad”, concluyó el comunicado.

Con esto, el objetivo será que la Corte Constitucional dé paso a la suspensión del cobro para que exista un estudio previo y que los rubros sean los adecuados. (I)

